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16.04.2020 17:52
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Англичане и итальянцы хотят купить Азмуна. «Зенит» готов начать торг от 35 млн евро

Сразу три английских клуба заинтересовались нападающим футбольного клуба «Зенит» Сердаром Азмуном. Как сообщает в четверг, 16 апреля, AreaNapoli, 25-летнего иранца могут купить «Лестер Сити», «Вест Хэм Юнайтед» и «Эвертон».

Кроме того, к Азмуну присматривается «Наполи». Иранца рассматривают как замену Аркадиушу Милику, который может покинуть итальянский клуб летом. Отмечается, что «Зенит» оценивает игрока в 35 млн евро.

Сердар Азмун перешел в «Зенит» в 2019 году. В текущем чемпионате он сыграл 21 матч, в которых забил 10 голов (1 — с пенальти) и отдал 6 результативных передач.

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