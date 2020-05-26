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26.05.2020 19:12
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Азмун: У меня контракт с «Зенитом», но я хотел бы принять новый вызов

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Сердар Азмун хочет покинуть петербургскую команду ради выступления в одном из европейских чемпионатов. Об этом футболист заявил в интервью сайту calcionapolitv.it.

«У меня есть контракт с «Зенитом», я сосредоточен на команде и надеюсь, что все будет хорошо. Я нахожусь в России уже восемь лет, это хороший опыт, но я хотел бы принять новый вызов. Надеюсь, он скоро появится. При этом пока не могу сказать ничего конкретного об интересе «Наполи», должны разговаривать два клуба», — подчеркнул Азмун.

Ранее сообщалось, что итальянский футбольный клуб «Наполи» ведет подготовку к покупке Сердара Азмуна. «Зенит» хочет получить за игрока 30–35 млн евро.

Азмун выступает за «Зенит» с 2019 года. В текущем сезоне он сыграл в 21 матче, в которых забил 10 голов (1 — с пенальти) и отдал 6 результативных передач. Контракт игрока с российским клубом действует до лета 2022 года.

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