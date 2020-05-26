Азмун: У меня контракт с «Зенитом», но я хотел бы принять новый вызов

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Сердар Азмун хочет покинуть петербургскую команду ради выступления в одном из европейских чемпионатов. Об этом футболист заявил в интервью сайту calcionapolitv.it.



«У меня есть контракт с «Зенитом», я сосредоточен на команде и надеюсь, что все будет хорошо. Я нахожусь в России уже восемь лет, это хороший опыт, но я хотел бы принять новый вызов. Надеюсь, он скоро появится. При этом пока не могу сказать ничего конкретного об интересе «Наполи», должны разговаривать два клуба», — подчеркнул Азмун.

