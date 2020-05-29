Онищенко рассказал, про «самое забытое место», в котором можно подхватить коронавирус
Из квартиры нужно выходить сразу в маске и перчатках. Об этом 29 мая рассказал «Парламентской газете» первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко
«По моей оценке, подъезд — самое "забытое" место с точки зрения проведения противоэпидемических мероприятий», — отметил Онищенко.
Он напомнил, что инсоляции в подъездах почти нет, поэтому вирус может там сохраняться долго.
«Тут и перила, и кнопки лифта, домофона, а если спускаетесь пешком, то запросто можете встретить соседа, который, пыхтя, поднимается наверх», — пояснил бывший санитарный врач.
Всего в России зарегистрировали свыше 379 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, 4142 пациента умерли, более 150 тысяч человек выздоровели.