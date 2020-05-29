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29.05.2020 09:05
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Онищенко рассказал, про «самое забытое место», в котором можно подхватить коронавирус

Из квартиры нужно выходить сразу в маске и перчатках. Об этом 29 мая рассказал «Парламентской газете» первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко

«По моей оценке, подъезд — самое "забытое" место с точки зрения проведения противоэпидемических мероприятий», — отметил Онищенко.

Он напомнил, что инсоляции в подъездах почти нет, поэтому вирус может там сохраняться долго.

«Тут и перила, и кнопки лифта, домофона, а если спускаетесь пешком, то запросто можете встретить соседа, который, пыхтя, поднимается наверх», — пояснил бывший санитарный врач.

Всего в России зарегистрировали свыше 379 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, 4142 пациента умерли, более 150 тысяч человек выздоровели.

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Комментарии (4)

житель города П.
Ну говорит то правильно.
Barmaley_5e4d0211d3423
Никак не угомонится господин.

"Бог его обидел и поступил совершенно правильно."
(с)
zlopopik
Если облизывать стены и пол в подъезде, то можно не только короновирус подхватить.
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