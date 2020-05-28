Взял плакат - пошёл в автозак. На пикетах солидарности с журналистом Азаром у Гостиного двора задержали 8 активистов и болтливого прохожего
В Петербурге полиция за час проредила желающих постоять с плакатом в поддержку задержанного журналиста так, что в автозаках оказалось больше половины участников. Одним из пикетчиков стал велосипед, но его транспортировать в отдел не стали.
Как сообщает фотокорреспондент «Фонтанки», из примерно дюжины активистов, которые 28 мая собрались у станции метро «Гостиный двор», в автозаки сопроводили восемь человек. Некоторые успевали подержать в руках плакаты считанные секунды.
Внимание полиции также привлёк молодой человек без напечатанных лозунгов. Отсутствие плаката он компенсировал вербально. К восьми часам вечера правоохранители подрастеряли пыл и стали посматривать по сторонам, предупреждая прохожих о необходимости защищать лица и руки. Основательно потерявшие в численности активисты разошлись. Последним участником акции стал велосипед, на который прикрепили плакат против произвола. Листок сорвали, транспорт не тронули.
Как уточняет движение «Весна», все девять задержанных доставлены в 28 отдел полиции Центрального района.
Акции в Москве и Петербурге спровоцировало задержание журналиста «Новой газеты» Ильи Азара, который встал в пикет в поддержку создателя проекта «Омбудсмен полиции». В условиях коронавируса одиночный пикет стал правонарушением как массовое мероприятие. За игнорирование режима повышенной готовности суд отправил Азара под административный арест на 15 суток.