FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +18
71.10р78.26р
СРОЧНО

Смольный отменяет директиву о масках и перчатках

ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПомощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
28.05.2020 21:40
7
Печать

Взял плакат - пошёл в автозак. На пикетах солидарности с журналистом Азаром у Гостиного двора задержали 8 активистов и болтливого прохожего

В Петербурге полиция за час проредила желающих постоять с плакатом в поддержку задержанного журналиста так, что в автозаках оказалось больше половины участников. Одним из пикетчиков стал велосипед, но его транспортировать в отдел не стали.

Как сообщает фотокорреспондент «Фонтанки», из примерно дюжины активистов, которые 28 мая собрались у станции метро «Гостиный двор», в автозаки сопроводили восемь человек. Некоторые успевали подержать в руках плакаты считанные секунды.

Внимание полиции также привлёк молодой человек без напечатанных лозунгов. Отсутствие плаката он компенсировал вербально. К восьми часам вечера правоохранители подрастеряли пыл и стали посматривать по сторонам, предупреждая прохожих о необходимости защищать лица и руки. Основательно потерявшие в численности активисты разошлись. Последним участником акции стал велосипед, на который прикрепили плакат против произвола. Листок сорвали, транспорт не тронули.

Как уточняет движение «Весна», все девять задержанных доставлены в 28 отдел полиции Центрального района.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Акции в Москве и Петербурге спровоцировало задержание журналиста «Новой газеты» Ильи Азара, который встал в пикет в поддержку создателя проекта «Омбудсмен полиции». В условиях коронавируса одиночный пикет стал правонарушением как массовое мероприятие. За игнорирование режима повышенной готовности суд отправил Азара под административный арест на 15 суток.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (7)

Alisa.Zx
🍔 🐷 Нaбрали лишний веc на самоизоляции? Избавиться до 15кг жира можно БЕЗ ХИМИИ, диет и физических нагрузок! ➜ https://is.gd/vipdiet
kusto
Еще 5 лет назад в такие новости бы никто не поверил. Разум покинул власти окончательно?
Валерий Валерьевич
На некое уб люд с тво похоже
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний