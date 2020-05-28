Как сообщает фотокорреспондент «Фонтанки», из примерно дюжины активистов, которые 28 мая собрались у станции метро «Гостиный двор», в автозаки сопроводили восемь человек. Некоторые успевали подержать в руках плакаты считанные секунды.

Внимание полиции также привлёк молодой человек без напечатанных лозунгов. Отсутствие плаката он компенсировал вербально. К восьми часам вечера правоохранители подрастеряли пыл и стали посматривать по сторонам, предупреждая прохожих о необходимости защищать лица и руки. Основательно потерявшие в численности активисты разошлись. Последним участником акции стал велосипед, на который прикрепили плакат против произвола. Листок сорвали, транспорт не тронули.