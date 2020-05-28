Журналист Азар после пикета у здания МВД в Москве выйдет на свободу только летом

Тверской суд Москвы 28 мая отправил журналиста «Новой газеты» Илью Азара под административный арест на 15 суток. Он был задержан 26 мая во время одиночного пикета у здания МВД в поддержку арестованного создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.



Суд признал журналиста виновным в повторном нарушении установленного порядка организации либо проведения пикетирования. Ранее ему уже был выписан штраф за нарушение требований нормативных правовых актов Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности.

