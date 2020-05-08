Администратора «Омбудсмена полиции» Владимира Воронцова арестовали на 2 месяца

Тверской районный суд Москвы отправил администратора паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова в СИЗО.



Мера пресечения в рамках дела о вымогательстве у полицейского была избрана вечером 8 мая. В изоляторе блогер пробудет до 6 июля.



За Воронцовым пришли ранним утром накануне. Дверь его квартиры силовики срезали болгаркой. По данным следствия, блогер якобы вымогал 300 тысяч рублей у бывшего московского полицейского. За эту сумму он обещал не публиковать на своём популярном ресурсе компрометирующий материал.

