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08.05.2020 17:40
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Администратора «Омбудсмена полиции» Владимира Воронцова арестовали на 2 месяца

Тверской районный суд Москвы отправил администратора паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова в СИЗО.

Мера пресечения в рамках дела о вымогательстве у полицейского была избрана вечером 8 мая. В изоляторе блогер пробудет до 6 июля.

За Воронцовым пришли ранним утром накануне. Дверь его квартиры силовики срезали болгаркой. По данным следствия, блогер якобы вымогал 300 тысяч рублей у бывшего московского полицейского. За эту сумму он обещал не публиковать на своём популярном ресурсе компрометирующий материал.

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Комментарии (6)

Boris_93*1
Как то странно - бывший сотрудник не подумал что его могут , мягко говоря , недолюбливать и при наличии административного ресурса легко могут "приземлить" по любому поводу , включая мифический . Ну ладно , юридическое образование возможно и "хромало" , но зная систему изнутри наивно рассчитывать на безнаказанность да-же в мелких авантюрах .
Дмитрий
Беспредел. Видимо как давидыч когда то перешёл дорогу верхушке так и этот выявил коррупционную схему и откаты. А навесить сейчас статью из воздуха любому могут.
dragvs
На каком основании в СИЗО поместили?
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