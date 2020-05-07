ТАСС: Создатель паблика «Омбудсмен полиции» задержан по подозрению в вымогательстве

Агентства со ссылкой на ГУ МВД Москвы сообщают, что администратор паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов задержан по подозрению в вымогательстве. Ранее сам Воронцов писал в соцсетях, что 7 мая в 7 утра полиция вырезала дверь в его квартиру болгаркой.



СМИ, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, пишут, что эпизод мог иметь место в 2017 году и якобы речь идет о фото личного характера бывшего сотрудника московской полиции. По данным ТАСС, Воронцов просил за нераспространение фото 300 тысяч.

