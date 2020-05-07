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07.05.2020 10:32
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ТАСС: Создатель паблика «Омбудсмен полиции» задержан по подозрению в вымогательстве

Агентства со ссылкой на ГУ МВД Москвы сообщают, что администратор паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов задержан по подозрению в вымогательстве. Ранее сам Воронцов писал в соцсетях, что 7 мая в 7 утра полиция вырезала дверь в его квартиру болгаркой.

СМИ, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, пишут, что эпизод мог иметь место в 2017 году и якобы речь идет о фото личного характера бывшего сотрудника московской полиции. По данным ТАСС, Воронцов просил за нераспространение фото 300 тысяч.

За минувший месяц это уже второй раз, когда к Владимиру Воронцову врываются утром с обыском. 14 апреля его опрашивали в рамках уголовного дела по статье 207.1, возбужденного петербургским Следкомом по факту публикации в паблике заведомо ложной информации о коронавирусной вспышке в институте ФСБ.

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Комментарии (2)

Сергей Галсов
Он двери не пробовал открывать, чтобы каждый раз ее не пилили? :)
Владислав М
А зачем сотрудник полиции отсылает свои интимные фото малознакомым мужчинам?
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