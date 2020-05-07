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07.05.2020 08:17
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Создатель паблика «Омбудсмен полиции» сообщил, что к нему снова пришли с обыском

Автор и создатель телеграм-канала «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов снова сообщил о визите сотрудников правоохранительных органов.

«У меня опять обыск. Пилят болгаркой дверь», — написал он в телеграм-канале утром 7 мая. Причину, по которой проводятся следственные действия, он не уточнил.

Предыдущий обыск у Воронцова прошел 14 апреля. Поводом стало уголовное дело по статье 207.1, возбужденное петербургским Следкомом по факту публикации в паблике заведомо ложной информации о коронавирусной вспышке в институте ФСБ.

Интернет-проект «Омбудсмен полиции» заработал в феврале 2017 года. Сначала на платформе «ВКонтакте», потом добавился одноимённый канал в Telegram. Собственно демиургом и стал Владимир Воронцов, отдавший службе в полиции 13 лет. Начинал в 2005 году с рядового ППС в московской подземке, затем уголовный розыск, после помощник изолятора временного содержания — оперативный дежурный на Петровке, 38. С этого известного адреса и уволился в сентябре 2017 года в звании майора. На 14 апреля количество подписчиков «Омбудсмена полиции» во «ВКонтакте» перевалило за 374 тысячи, а в Telegram — за 72 тысячи, в Instagram — за 77 тысяч.

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Комментарии (2)

Сергей Галсов
Он двери не пробовал открывать, чтобы каждый раз ее не пилили? :)
Владислав М
Полиции уже больше нечем заняться, все воры, убийцы и коррупционеры уже пойманы? Нашли тоже преступника года! Позорище!
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