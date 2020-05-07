Создатель паблика «Омбудсмен полиции» сообщил, что к нему снова пришли с обыском

Автор и создатель телеграм-канала «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов снова сообщил о визите сотрудников правоохранительных органов.



«У меня опять обыск. Пилят болгаркой дверь», — написал он в телеграм-канале утром 7 мая. Причину, по которой проводятся следственные действия, он не уточнил.



Предыдущий обыск у Воронцова прошел 14 апреля. Поводом стало уголовное дело по статье 207.1, возбужденное петербургским Следкомом по факту публикации в паблике заведомо ложной информации о коронавирусной вспышке в институте ФСБ.