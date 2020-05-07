Создатель паблика «Омбудсмен полиции» сообщил, что к нему снова пришли с обыском
Автор и создатель телеграм-канала «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов снова сообщил о визите сотрудников правоохранительных органов.
«У меня опять обыск. Пилят болгаркой дверь», — написал он в телеграм-канале утром 7 мая. Причину, по которой проводятся следственные действия, он не уточнил.
Предыдущий обыск у Воронцова прошел 14 апреля. Поводом стало уголовное дело по статье 207.1, возбужденное петербургским Следкомом по факту публикации в паблике заведомо ложной информации о коронавирусной вспышке в институте ФСБ.
Интернет-проект «Омбудсмен полиции» заработал в феврале 2017 года. Сначала на платформе «ВКонтакте», потом добавился одноимённый канал в Telegram. Собственно демиургом и стал Владимир Воронцов, отдавший службе в полиции 13 лет. Начинал в 2005 году с рядового ППС в московской подземке, затем уголовный розыск, после помощник изолятора временного содержания — оперативный дежурный на Петровке, 38. С этого известного адреса и уволился в сентябре 2017 года в звании майора. На 14 апреля количество подписчиков «Омбудсмена полиции» во «ВКонтакте» перевалило за 374 тысячи, а в Telegram — за 72 тысячи, в Instagram — за 77 тысяч.