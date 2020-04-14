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Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

14.04.2020 09:17
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В Петербурге возбуждено уголовное дело о коронавирусном фейке. Автор паблика «Омбудсмен полиции» писал про заболевших курсантов ФСБ

Следственный комитет по Петербургу возбудил уголовное дело о распространении заведомо ложной информации после того, как в паблике «Омбудсмен полиции» рассказали о вспышке коронавируса в институте ФСБ. Информация о повально болеющих курсантах не подтвердилась.

Как сообщили в ведомстве 14 апреля, ещё 2-го числа неустановленное лицо от имени пользователя Владимира Воронцова во «ВКонтакте» разместило заведомо ложное сообщение о том, что «курсантов и офицеров одного из военных учебных заведений, в котором якобы 70 процентов заболевших коронавирусом, заставляют делать утреннюю зарядку». Случаев заражения в учебном заведении зафиксировано не было.

Ранее статью «Методы борьбы с коронавирусом в институте ФСБ (г. Санкт-Петербург)», в которой сообщалось о 70 % заболевших, требовала заблокировать Генпрокуратура. Как уточнили в СК, необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по делу по статье 207.1 УК РФ проводятся в настоящее время.

Администратор паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов рассказал, что правоохранителя пришли с обыском к нему. Адвокат Сергей Бадамшин подтвердил, что сотрудники проводят мероприятия по статье 207.1 УК РФ. Сам Воронцов на своей странице и в паблике «Омбудсмен полиции» накануне не исключал, что может встретить на пороге следователей.

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Комментарии (7)

Mozg
Да тут к половине "писателей" можно следователей направлять.
У народа массовый психоз начинается...
Валерий Валерьевич
Скажут просто так пошутили , не думали что он эту хрень публиковать станет и все , все свободны
Валерий Валерьевич
А те вообще никак не пойдут так как лично не публиковались
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