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14.04.2020 07:37
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Администратор паблика «Омбудсмен полиции» сообщил, что к нему пришли с обыском

Администратор паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов сообщил, что утром 14 апреля к нему якобы пришли с обыском.

«У меня в квартире обыск, ломают дверь», — написал Воронцов в своем телеграм-канале в 06:55 утра. Другие подробности пока не приводятся.

На прошлой неделе, как добавляет «Медиазона», телеканал RT утверждал, что в отношении Воронцова возбудили административное дело о ложных сообщениях про коронавирус (часть 9 статьи 13.15 КоАП), и публиковал фотографию отделения полиции. В этом отделении юристу «Правозащиты Открытки» Анастасии Бураковой ответили, что ничего о таком деле не знают.

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Комментарии (5)

Сергей Галсов
Лайфхак!!!Что бы двери не ломали, их открывать надо,когда к тебе с постановлением пришли.
260741301
А что они при обыске найти-то хотят? Удостоверение сотрудника ЦРУ и трудовую американскую книжку, не иначе!
ldsDenis
Лучше бы начальников МВД обыскали, может быть завалявшиеся ненужные мозги бы нашли.
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