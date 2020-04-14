Администратор паблика «Омбудсмен полиции» сообщил, что к нему пришли с обыском

Администратор паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов сообщил, что утром 14 апреля к нему якобы пришли с обыском.



«У меня в квартире обыск, ломают дверь», — написал Воронцов в своем телеграм-канале в 06:55 утра. Другие подробности пока не приводятся.



На прошлой неделе, как добавляет «Медиазона», телеканал RT утверждал, что в отношении Воронцова возбудили административное дело о ложных сообщениях про коронавирус (часть 9 статьи 13.15 КоАП), и публиковал фотографию отделения полиции. В этом отделении юристу «Правозащиты Открытки» Анастасии Бураковой ответили, что ничего о таком деле не знают.