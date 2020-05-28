Гендиректор «Зенита» о квоте в 10% от вместимости стадиона: Будем распределять билеты на матчи по справедливости
Футбольный клуб «Зенит» справедливо распределит билеты на домашние матчи после возобновления чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ). Как сообщает ТАСС 28 мая со ссылкой на генерального директора сине-бело-голубых Александра Медведева, с учетом максимальной квоты в 10% от общей вместимости на «Газпром Арену» в Петербурге можно будет запустить 6,5 тысяч зрителей.
«Как планируем распределять билеты между болельщиками? Мы эту новость только сейчас получили, поэтому будем готовиться, чтобы было по справедливости», — подчеркнул Медведев.
Отметим, что ранее Медведев говорил, что он против присутствия болельщиков на трибунах.
Ранее стало известно, что Роспотребнадзор разрешил РПЛ проводить матчи со зрителями, но заполнять можно максимум 10% от общей вместимости стадиона.
Возобновление чемпионата России по футболу намечено на 21 июня. Футболистам также придется соблюдать целый ряд предписаний от Роспотребнадзора.