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28.05.2020 19:38
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Гендиректор «Зенита» о квоте в 10% от вместимости стадиона: Будем распределять билеты на матчи по справедливости

Футбольный клуб «Зенит» справедливо распределит билеты на домашние матчи после возобновления чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ). Как сообщает ТАСС 28 мая со ссылкой на генерального директора сине-бело-голубых Александра Медведева, с учетом максимальной квоты в 10% от общей вместимости на «Газпром Арену» в Петербурге можно будет запустить 6,5 тысяч зрителей.

«Как планируем распределять билеты между болельщиками? Мы эту новость только сейчас получили, поэтому будем готовиться, чтобы было по справедливости», — подчеркнул Медведев.

Отметим, что ранее Медведев говорил, что он против присутствия болельщиков на трибунах.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор разрешил РПЛ проводить матчи со зрителями, но заполнять можно максимум 10% от общей вместимости стадиона.

Возобновление чемпионата России по футболу намечено на 21 июня. Футболистам также придется соблюдать целый ряд предписаний от Роспотребнадзора.

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Комментарии (3)

sektor7
Ура!
Интересно, я счастливый или нет)
алексей файн
Так ведь 30 000 абонементов продано на этот сезон, и кто будет выбирать "счастливчиков" ?
igorvandrop
По справедливости? 10 тыщ за место чтоль?
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