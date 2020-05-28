Гендиректор «Зенита» о квоте в 10% от вместимости стадиона: Будем распределять билеты на матчи по справедливости

Футбольный клуб «Зенит» справедливо распределит билеты на домашние матчи после возобновления чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ). Как сообщает ТАСС 28 мая со ссылкой на генерального директора сине-бело-голубых Александра Медведева, с учетом максимальной квоты в 10% от общей вместимости на «Газпром Арену» в Петербурге можно будет запустить 6,5 тысяч зрителей.



«Как планируем распределять билеты между болельщиками? Мы эту новость только сейчас получили, поэтому будем готовиться, чтобы было по справедливости», — подчеркнул Медведев.