Гендиректор «Зенита» выступил против возвращения болельщиков на трибуны. «Не нужно совершать поступки, которые могут привести к второй волне заражений»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев не считает возвращение зрителей на трибуны хорошей идеей. По словам руководителя петербургской команды, которые в четверг, 28 мая, приводит сайт news.ru, лучше играть без болельщиков, чтобы избежать риска досрочного завершения сезона.



«Надо быть реалистами. Да, у нас появились положительные тенденции, но это не значит, что нужно терять голову и совершать необдуманные поступки, которые могут привести ко второй волне заражений. Нам надо закрепиться сначала на этом плацдарме, а затем уже двигаться дальше. Спорить, как лучше играть — со зрителями или без них? Тут другой вопрос: играть без зрителей или не играть вообще. И ответ на него очевиден: конечно, играть без зрителей», — сказал Медведев.

