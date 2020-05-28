Гендиректор «Зенита» выступил против возвращения болельщиков на трибуны. «Не нужно совершать поступки, которые могут привести к второй волне заражений»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев не считает возвращение зрителей на трибуны хорошей идеей. По словам руководителя петербургской команды, которые в четверг, 28 мая, приводит сайт news.ru, лучше играть без болельщиков, чтобы избежать риска досрочного завершения сезона.
«Надо быть реалистами. Да, у нас появились положительные тенденции, но это не значит, что нужно терять голову и совершать необдуманные поступки, которые могут привести ко второй волне заражений. Нам надо закрепиться сначала на этом плацдарме, а затем уже двигаться дальше. Спорить, как лучше играть — со зрителями или без них? Тут другой вопрос: играть без зрителей или не играть вообще. И ответ на него очевиден: конечно, играть без зрителей», — сказал Медведев.
Ранее стало известно, что Роспотребнадзор разрешил РПЛ проводить матчи со зрителями, но заполнять можно максимум 10 процентов от общей вместимости стадионов.
Возобновление чемпионата России по футболу намечено на 21 июня. Футболистам также придется соблюдать целый ряд предписаний от Роспотребнадзора.