Хоккейный клуб СКА подписал новый контракт с нападающим Владимиром Ткачевым. Как сообщили в пресс-службе команды в четверг, 28 мая, соглашение рассчитано на два сезона и будет действовать до 30 апреля 2022 года.
Владимиру Ткачеву 24 года. Хоккеист впервые пришел в СКА в сезоне-2015/16, по окончании которого ушел в «Адмирал». В 2017-м подписал контракт с «Салаватом Юлаевым». Летом 2019 года в результате обмена с уфимским клубом вернулся в СКА.
Новый контракт с Владимиром Ткачевым - ✅— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) May 28, 2020
Теперь Владимир Эдуардович с нами минимум до окончания сезона 2021/22 ✊🏻
С нетерпением ждем на льду!
📢 Подробнее: https://t.co/pGC0vMqibR #hcSKA pic.twitter.com/HFbKf4HaSq
Ткачев — обладатель Кубка Харламова (главного приза в Молодежной хоккейной лиге). В прошедшем сезоне стал лучшим бомбардиром СКА, набрав в 59 матчах 48 (15+33) очков при показателе полезности +13.
Ранее СКА и «Амур» обменялись игроками. Нападающие петербургской команды Илья Каблуков и Максим Карпов отправились в Хабаровск, а СКА получил форварда Егора Спиридонова и права на защитника Егора Замулу.
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