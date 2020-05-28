Хоккейный клуб СКА подписал новый контракт с нападающим Владимиром Ткачевым. Как сообщили в пресс-службе команды в четверг, 28 мая, соглашение рассчитано на два сезона и будет действовать до 30 апреля 2022 года.



Владимиру Ткачеву 24 года. Хоккеист впервые пришел в СКА в сезоне-2015/16, по окончании которого ушел в «Адмирал». В 2017-м подписал контракт с «Салаватом Юлаевым». Летом 2019 года в результате обмена с уфимским клубом вернулся в СКА.

