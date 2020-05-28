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28.05.2020 16:20
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СКА продлил контракт со своим лучшим бомбардиром Ткачевым

Хоккейный клуб СКА подписал новый контракт с нападающим Владимиром Ткачевым. Как сообщили в пресс-службе команды в четверг, 28 мая, соглашение рассчитано на два сезона и будет действовать до 30 апреля 2022 года.

Владимиру Ткачеву 24 года. Хоккеист впервые пришел в СКА в сезоне-2015/16, по окончании которого ушел в «Адмирал». В 2017-м подписал контракт с «Салаватом Юлаевым». Летом 2019 года в результате обмена с уфимским клубом вернулся в СКА.

Ткачев — обладатель Кубка Харламова (главного приза в Молодежной хоккейной лиге). В прошедшем сезоне стал лучшим бомбардиром СКА, набрав в 59 матчах 48 (15+33) очков при показателе полезности +13.

Ранее СКА и «Амур» обменялись игроками. Нападающие петербургской команды Илья Каблуков и Максим Карпов отправились в Хабаровск, а СКА получил форварда Егора Спиридонова и права на защитника Егора Замулу.

Подробнее о последствиях введения жесткого потолка зарплат в КХЛ (максимум 900 млн рублей) читайте в материале «Фонтанки».

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