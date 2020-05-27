Игра в открытую. Почему миллионы хоккеистов в КХЛ больше не тайна

В Континентальной хоккейной лиге наступила эпоха финансовой гласности. Теперь все знают о том, кто и сколько зарабатывает. Отдел спорта «Фонтанки» рассказывает о войне сливов и компроматов в эпоху жесткого потолка зарплат.

автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»

В КХЛ почти с самого основания лиги возникала дискуссия вокруг того, должны ли быть зарплаты хоккеистов доступны общественности. Сторонники открытых цифр высказывали в основном два аргумента. Во-первых, станет понятно, кто распоряжается бюджетом с умом, а кто переплачивает посредственным хоккеистам. Во-вторых, в основном клубы финансируется госкорпорациями и региональными властями, а значит люди имеют право знать, на что уходят народные деньги.

Информационная атака

Противники считали, что многомиллионные зарплаты разозлят простых россиян, многие из которых и за всю жизнь не заработают столько, сколько некоторые игроки – за год. Отдельные инсайды о зарплатах были всегда, но в позапрошлом сезоне впервые раскрыли платежную ведомость целого клуба и почему-то никто от этого не бросился на улицу бить витрины и переворачивать машины. 2020 год, кажется, окончательно пробил плотину секретности вокруг благосостояния мастеров клюшки и шайбы.



В ноябре 2018 года «Спорт-Экспресс» опубликовал зарплатную ведомость екатеринбургского «Автомобилиста», который спонсирует Уральская горно-металлургическая компания. Самыми высокооплачиваемыми игроками оказались нападающие Найджел Доус (150 млн рублей), Дэн Секстон (80 млн) и Стефан Да Коста (60 млн). Тут без сюрпризов, но, например, 50 млн (а вместе с бонусами все 61 млн) для посредственного защитника Станислава Егоршева вызывали, мягко говоря, недоумение. Егоршев никогда не отличался ни топовыми оборонительными навыками, ни высокой результативностью.

«С возмущением отмечаем, что в последние дни резко увеличилось не имеющее ничего общего со спортом давление на «Автомобилист», на наш клуб в эти дни ведётся спланированная информационная атака», — выступил тогда с официальным заявлением «Автомобилист».

Но то было только начало. В мае 2020-го «информационная атака» обрушилась чуть ли не на половину грандов лиги.

Крах ЦСКА

О том, как жесткий потолок зарплат меняет СКА, мы уже рассказывали. Но новые финансовые правила заставили меняться всю лигу. Теперь стало важно знать, не заходит ли тот или иной клуб за рамки максимально допустимого бюджета (900 млн рублей). Первой жертвой инсайдеров стал уфимский «Салават Юлаев».



Betting Insider рассказал, что самый высокооплачиваемый хоккеист уфимцев –нападающий Теему Хартикайнен. Годовой оклад финна – 90 млн рублей в год. Отмечалось, что именно контракт Хартикайнена не позволил «Салавату» удержать своего многолетнего лидера – шведа Линуса Умарка, требовавшего 120 млн рублей. В нынешних условиях – непозволительная роскошь. Еще по 80 млн получают защитник Филип Ларсен и вратарь Юха Метсола. 70 млн должны достаться Маркусу Гранлунду, с которым есть договоренность, но который пока завис в НХЛ из-за паузы в заокеанском чемпионате. Из россиян больше всех в Уфе платят форвардам Никите Сошникову (60 млн), Дмитрию Кугрышеву и Александру Кадейкину (по 50 млн). Есть вопросы по отдельным игрокам, но, в целом, платежка «Салавата» выглядит вполне адекватно. У уфимцев даже остаются 52 млн под потолком, которые они могут потратить на усиление.

Разрозненные данные есть о зарплатах ЦСКА (спонсирует «Роснефть»), из которых, впрочем, можно легко составить общую картину. Московским армейцам, чья платежка в прошлом сезоне превышала 1,5 млрд, приходится очень непросто. Крупные и долгосрочные контракты, подписанные в прошлые годы, совершенно не вписываются в новые реалии. Президент ЦСКА Игорь Есмантович лезет из кожи вон, чтобы исправить ситуацию, но получается, откровенно говоря, плохо. Хоккеистов с самыми жирными контрактами пытаются уговорить пойти на добровольное понижение зарплаты, но те как-то не горят желанием идти навстречу руководству. В число отказников вошли нападающий Иржи Секач (100 млн), Сергей Калинин (85) и Иван Телегин (70 млн). По некоторым данным, с Телегиным и еще рядом игроков все-таки удалось договориться, но далеко не со всеми. Со многими пришлось расторгать контракты с выплатами существенных компенсаций. Благодаря этому СКА отхватил центрального нападающего первого звена ЦСКА Линдена Вея.



Коллеги с сайта Sports.ru подсчитали, что в составе ЦСКА осталось всего 13 игроков (половина от нужного количества), а свободных денег – менее 200 млн рублей. Почти катастрофа для клуба, который был фаворитом последние несколько лет. Для сравнения, у главного антагониста москвичей, петербургского СКА, при похожих исходных данных дела куда лучше.

Борьба внутри «Газпрома»

Зарплаты СКА тоже были опубликованы на казанском сайте «БИЗНЕС Онлайн». В сумме получилось, что армейцы с Невы превышают потолок на 143 млн рублей. И хотя по данным «Фонтанки» более или менее все цифры на момент публикации соответствовали действительности, все не настолько критично. Во-первых, у СКА уже сейчас подобран полноценный состав. Осталось уладить буквально несколько простых вопросов. Дмитрий Кагарлицкий, неудачно вписавшийся в команду в прошлом сезоне с окладом в 70 млн уже одной ногой в московском «Динамо». Нападающие Илья Каблуков (70 млн) и Максим Карпов (58 млн) команду покидают. Оба не были незаменимыми игроками. Владимир Ткачев (70 млн) вот-вот переподпишет контракт на меньшие деньги. В добавок к этому у СКА есть целое молодежное звено, игрокам которого нет еще 21 года, а значит их контракты по правилам КХЛ не учитываются в общей платежке. В отличии от ЦСКА, СКА последние пару лет планомерно готовился к введению потолка зарплат, что позволило, конечно же, не без потерь, но прийти к нему в более боевом состоянии.



По данным телеграм-канала «Мутко против», вице-президент СКА Роман Ротенберг остался недоволен появившимися в прессе цифрам. Он, якобы, решил, что за этим стоит «Авангард» и организовал в ответ слив зарплатного бюджета омской команды. Известно, что обе структуры спонсируют разные дочерние компании «Газпрома», и, есть мнение, что все это часть борьбы за ресурсы внутри монополии. Источники «Фонтанки» с сомнением отнеслись к этой информации. Тем не менее, сколько зарабатывают хоккеисты в «Авангарде» теперь тоже известно, причем из разных источников, и, местами, с разными цифрами. Например, Алексей Потапов по одним данным получает 50 млн, по другим – 40. Но и в том, и в другом случае это многовато для нападающего, который ни разу за свою взрослую карьеру не забивал более девяти шайб за сезон. Больше всех в «Авангарде» получает швейцарец Свен Андригетто (90 млн) и канадец Тэйлор Бек (70 млн). Омичи тоже не вписываются пока в потолок, превышая его примерно на 50 млн, но известно, что Андригетто и Бек, скорее всего, покинут команду, что моментально решает все финансовые проблемы.



Игра на понижение

Главным сериалом межсезонья стали переговоры магнитогорского «Металлурга» с лучшим бомбардиром и снайпером за всю историю КХЛ Сергеем Мозякиным. Несмотря на все регалии, Мозякину уже 39 лет и в последнем сезоне он показал худшую статистику по голам. При этом он имел самый «жирный» контракт в лиге – 180 млн рублей. Изначально руководство «Магнитки» предлагало снизить оклад до 60 млн, но хоккеист и агент уперлись, рассчитывая получить не менее 100 млн. В итоге агент объявил, что прекращает переговоры и Мозякина в следующем сезоне в Магнитогорске не будет. Однако ситуация на рынке показала, что платить такие деньги 39-летнему игроку уже никто не готов. Пришлось вернуться к варианту с «Магниткой», но там уже опустили ценник до 50 млн рублей. Пришлось согласиться.

Хоккейное агентство 2112 сообщило о существенном сокращении доходов в разных лигах. По их данным, в КХЛ минимальные оклады упали со 120 тысяч долларов до 100 тысяч, а максималка – с 3 млн до 1,2 млн. Столь масштабного снижения зарплат в российском хоккее еще не было. И теперь уже точно можно сказать, что в лиге наступили новые времена. И хотя еще далеко до ситуации, когда на Кубок Гагарина сможет претендовать условный хабаровский «Амур» или нижнекамский «Нефтехимик», но первые шаги в этом направлении уже сделаны.



Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

