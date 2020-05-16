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16.05.2020 20:25
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СКА перехватил у ЦСКА центрального нападающего первого звена

В хоккейный клуб СКА перешел канадский нападающий Линденом Веем, ранее выступавший в ЦСКА. Как сообщили 16 мая в пресс-службе петербургской команды, форвард перешел в качестве свободного агента. Соглашение рассчитано на два сезона и будет действовать до 30 апреля 2022 года.

Линден Вей — бронзовый призер Олимпийских игр. В НХЛ выступал за «Лос-Анджелес», «Ванкувер» и «Калгари», в общей сложности набрав 44 очка в 138 матчах. В КХЛ Вей играл за «Барыс» и ЦСКА, в 2019 году стал обладателем Кубка Гагарина. Всего в его активе 180 матчей и 155 (46+109) очков в Лиге. В прошлом сезоне в составе московских армейцев форвард отыграл 56 встреч и набрал 50 (14+36) баллов.

Ранее СКА подписал контракт с двукратным обладателем Кубка Гагарина Евгением Тимкиным и расстался с Сергеем Плотниковым.

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