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28.05.2020 12:40
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СКА расстался с Каблуковым и Карповым

Хоккейные клубы СКА и «Амур» обменялись игроками. Нападающие петербургской команды Илья Каблуков и Максим Карпов переезжают в Хабаровск. В свою очередь, в СКА перешел форвард Егор Спиридонов. Также армейцы получили права на защитника Егора Замулу. Об этом сообщили 28 мая в пресс-службе армейцев с Невы.

Каблуков играет за СКА с сезона 2013/14. В прошлом сезоне он набрал 3 очка (0 голов + 3 передачи) в 48 матчах. Карпов перешел в СКА в сезоне 2017/18. В прошлом сезоне он набрал 15 очков (8+7) в 54 матчах.

Ранее СКА подписал новый контракт с защитником Ярославом Дыбленко, а также продлил контракт с защитником Игорем Ожигановым и получил одного из лучших центральных нападающих КХЛ — канадского нападающего Линдена Вея, ранее выступавшего в ЦСКА.

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