Хоккейный клуб СКА подписал новый контракт с защитником Ярославом Дыбленко. Как сообщили в пресс-службе петербургской команды, соглашение рассчитано на два сезона и будет действовать до 30 апреля 2022 года.
Ярослав Дыбленко дебютировал в КХЛ в сезоне-2012/13 за подмосковный «Атлант». В СКА перешел летом 2019 года. Бронзовый призер молодежного чемпионата мира 2013 года. В сезоне-2019/20 защитник провел в составе СКА 42 игры и отметился 6 (2+4) очками при показателе полезности +12.
Ярослав с нами! 💪🏻— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) May 26, 2020
СКА подписал двухлетний контракт с Ярославом Дыбленко - соглашение с защитником будет действовать до 30 апреля 2022 года!
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Ранее СКА продлил контракт с защитником Игорем Ожигановым и получил одного из лучших центральных нападающих КХЛ — канадского нападающего Линдена Вея, ранее выступавшего в ЦСКА.