Хоккейный клуб СКА подписал новый контракт с защитником Ярославом Дыбленко. Как сообщили в пресс-службе петербургской команды, соглашение рассчитано на два сезона и будет действовать до 30 апреля 2022 года.



Ярослав Дыбленко дебютировал в КХЛ в сезоне-2012/13 за подмосковный «Атлант». В СКА перешел летом 2019 года. Бронзовый призер молодежного чемпионата мира 2013 года. В сезоне-2019/20 защитник провел в составе СКА 42 игры и отметился 6 (2+4) очками при показателе полезности +12.

