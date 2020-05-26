FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +21
71.60р77.88р
ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПомощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
26.05.2020 18:24
0
Печать

СКА подписал двухлетний контракт с Дыбленко

Хоккейный клуб СКА подписал новый контракт с защитником Ярославом Дыбленко. Как сообщили в пресс-службе петербургской команды, соглашение рассчитано на два сезона и будет действовать до 30 апреля 2022 года.

Ярослав Дыбленко дебютировал в КХЛ в сезоне-2012/13 за подмосковный «Атлант». В СКА перешел летом 2019 года. Бронзовый призер молодежного чемпионата мира 2013 года. В сезоне-2019/20 защитник провел в составе СКА 42 игры и отметился 6 (2+4) очками при показателе полезности +12.

Ранее СКА продлил контракт с защитником Игорем Ожигановым и получил одного из лучших центральных нападающих КХЛ — канадского нападающего Линдена Вея, ранее выступавшего в ЦСКА.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний