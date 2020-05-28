«Дезинфекция перед каждым экзаменом». Регионы сами решат, как проводить ЕГЭ
Региональные власти в зависимости от эпидситуации смогут сами решить, какие рекомендации Роспотребнадзора воплотить в жизнь при проведении единого государственного экзамена. Об этом в интервью РБК заявил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев 28 мая.
«Минимум, который должна иметь школа — это средства измерения температуры, маски, перчатки. Необходима дезинфекция пункта проведения перед каждым экзаменом. Но эти рекомендации рамочные, широкие. Региональный штаб сам принимает решение, что из них применять, исходя из эпидемиологической ситуации», — отметил он.
В ведомстве рассчитывают, что к моменту старта кампании по сдаче ЕГЭ, 3 июля, эпидемиологическая ситуация позволит обойтись без средств индивидуальной защиты.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что тестировать всех выпускников на коронавирус нерационально. В ведомстве рекомендуют во время экзамена соблюдать масочно-перчаточный режим, а также рассаживать учеников на расстояние в 1,5 метра.
29 и 30 июня в российских школах проведут пробные ЕГЭ, а с 3 июля начнётся официальная сдача предметов.