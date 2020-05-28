«Дезинфекция перед каждым экзаменом». Регионы сами решат, как проводить ЕГЭ

Региональные власти в зависимости от эпидситуации смогут сами решить, какие рекомендации Роспотребнадзора воплотить в жизнь при проведении единого государственного экзамена. Об этом в интервью РБК заявил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев 28 мая.



«Минимум, который должна иметь школа — это средства измерения температуры, маски, перчатки. Необходима дезинфекция пункта проведения перед каждым экзаменом. Но эти рекомендации рамочные, широкие. Региональный штаб сам принимает решение, что из них применять, исходя из эпидемиологической ситуации», — отметил он.

