Глава Минпросвещения назвал точную дату ЕГЭ. Сначала проведут пробные экзамены в конце июня
В России 29 и 30 июня проведут пробные ЕГЭ, «чтобы настроить всю систему». Об этом 25 мая заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
Сами экзамены стартуют 3 июля, уточнил он. Первыми сдавать будут литературу, географию и информатику. Последними же станут тесты по биологии (16 июля) и задания по иностранным языкам (16, 18 и 20 июля).
Как сообщает ТАСС, «вторая волна» ЕГЭ в этом году назначена на 3, 5, 7 и 8 августа. На сроках приёмной компании в вузах перенос дат экзаменов из-за пандемии коронавируса сказаться не должен.
Тестировать выпускников на вирус перед сдачей ЕГЭ не будут, однако их проверят на клинические проявления заболевания и измерят температуру. Аттестаты оканчивающие 11-й класс получат без экзаменов.