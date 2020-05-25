Глава Минпросвещения назвал точную дату ЕГЭ. Сначала проведут пробные экзамены в конце июня

В России 29 и 30 июня проведут пробные ЕГЭ, «чтобы настроить всю систему». Об этом 25 мая заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.



Сами экзамены стартуют 3 июля, уточнил он. Первыми сдавать будут литературу, географию и информатику. Последними же станут тесты по биологии (16 июля) и задания по иностранным языкам (16, 18 и 20 июля).

Как сообщает ТАСС, «вторая волна» ЕГЭ в этом году назначена на 3, 5, 7 и 8 августа. На сроках приёмной компании в вузах перенос дат экзаменов из-за пандемии коронавируса сказаться не должен.

