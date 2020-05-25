«Тестировать всех выпускников на коронавирус нерационально». В Роспотребнадзоре разъяснили правила проведения ЕГЭ во время пандемии

«Сегодня наша позиция в том, что ношение масок и перчаток в помещениях все-таки необходимо, если есть риск заболевания. Даже на экзаменах, ведь это действительно помогает предотвратить распространение инфекции», — цитирует 25 мая заявление руководителя отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяны Руженцовой сайт «Стопкоронавирус.рф».

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека разработала рекомендации по проведению Единого государственного экзамена.

По ее словам, ведомство постоянно следит за ситуацией с COVID-2019 и на основе этого формирует рекомендации по проведению экзаменов. Если риск заражения снизится, то и использование перчаток и масок станет необязательным.

Также Руженцова заверила, что Роспотребнадзор не будет проводить тестирование на коронавирус перед ЕГЭ. «Тестировать всех выпускников на коронавирус сейчас нет необходимости, это нерационально. И не обязательно», — заявила доктор медицинских наук.

При этом в ведомстве подчеркнули, что перед ЕГЭ учеников проверят на клинические проявления заболевания и измерят температуру.

Президент России Владимир Путин 21 мая заявил, что ЕГЭ состоится 29 июня.