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28.05.2020 15:31
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Пьяный на «Жигулях» попытался уйти от ДПС по Караванной «против шерсти»

В центре Петербурга инспекторы ГИБДД вторую ночь подряд ловили нарушителя. На этот раз — автомобилиста, причем под градусом и без прав.

Как видно на записи с регистратора полицейской машины, погоня за «Жигулями» началась на Невском проспекте в 2:26 28 мая и продлилась меньше минуты. Пытаясь уйти от полиции, водитель свернул на одностороннюю Караванную улицу против направления движения, но вскоре все же припарковался и вышел из машины.

Нарушителя задержали у дома 22 по Караванной улице. Оказалось, что водительских прав 23-летний молодой человек не получал, сообщает «Дорожный инспектор». При проверке на алкоголь задержанный «надул» 0,474 мг/л.

В результате его оформили по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ — за «пьяную» езду без прав, а также по ч. 3 ст.12.16 КоАП РФ — за движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением.

Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»

Ночью 27 мая инспекторам ОБ ДПС №4 ГИБДД пришлось погоняться по центру города за нарушителем на мотоцикле. Погоня тоже началась на Невском, а завершилась на улице Рубинштейна. 29-летний байкер за 4 минуты наездил себе 5 протоколов.

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Комментарии (3)

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Опять погрозят пальчиком?
mayor1976
На видосе его номера «оом», правда регион 178, думал сопляк что полиция его за «своего» примет на таком ведровере, вот и приборзел слегка! )))
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