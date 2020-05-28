В центре Петербурга инспекторы ГИБДД вторую ночь подряд ловили нарушителя. На этот раз — автомобилиста, причем под градусом и без прав.



Как видно на записи с регистратора полицейской машины, погоня за «Жигулями» началась на Невском проспекте в 2:26 28 мая и продлилась меньше минуты. Пытаясь уйти от полиции, водитель свернул на одностороннюю Караванную улицу против направления движения, но вскоре все же припарковался и вышел из машины.