Пьяный на «Жигулях» попытался уйти от ДПС по Караванной «против шерсти»
В центре Петербурга инспекторы ГИБДД вторую ночь подряд ловили нарушителя. На этот раз — автомобилиста, причем под градусом и без прав.
Как видно на записи с регистратора полицейской машины, погоня за «Жигулями» началась на Невском проспекте в 2:26 28 мая и продлилась меньше минуты. Пытаясь уйти от полиции, водитель свернул на одностороннюю Караванную улицу против направления движения, но вскоре все же припарковался и вышел из машины.
Нарушителя задержали у дома 22 по Караванной улице. Оказалось, что водительских прав 23-летний молодой человек не получал, сообщает «Дорожный инспектор». При проверке на алкоголь задержанный «надул» 0,474 мг/л.
В результате его оформили по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ — за «пьяную» езду без прав, а также по ч. 3 ст.12.16 КоАП РФ — за движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением.
Ночью 27 мая инспекторам ОБ ДПС №4 ГИБДД пришлось погоняться по центру города за нарушителем на мотоцикле. Погоня тоже началась на Невском, а завершилась на улице Рубинштейна. 29-летний байкер за 4 минуты наездил себе 5 протоколов.