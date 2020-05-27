В центре Петербурга ночью 27 мая мужчина на мотоцикле решил погоняться с полицией. Инспекторы ловили нарушителя почти 5 минут.



Как сообщает «Дорожный инспектор», погоня началась на пересечении Невского проспекта и набережной канала Грибоедова в 00:43. Байкер сначала было остановился, но затем помахал полицейским рукой и сорвался с места. Инспекторы ОБ ДПС №4 ГИБДД начали преследование.

Догнали нарушителя у дома 38 по улице Рубинштейна в 00:47. За рулем байка был 29-летний петербуржец. За свою выходку он заработал пять протоколов: на мужчину составили 3 административных материала за проезд на красный (ст. 12.12.1 КоАП РФ), один за движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением (ст. 12.16, ч. 3, КоАП РФ) и один за неостановку по требованию полиции (ст. 12.25, ч. 2, КоАП РФ).