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28.05.2020 14:58
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«Лучше гулять с маской, чем без маски сидеть дома». Минздрав призвал пожилых россиян «восстанавливать активность» после снятия коронавирусных ограничений

Главный гериатр Минздрава заявила, что пожилым гражданам РФ не стоит забывать о физической активности.

«Без повязки гулять лучше, но риск заразиться для пожилых — реальный, поэтому эта мера сохраняется. Избежать контакта при выходе на улицу достаточно сложно. <...> Но лучше гулять с маской, чем без маски сидеть дома», — цитирует 28 мая заявление Ольги Ткачевой «Интерфакс».

По ее словам, важно постепенно «восстанавливать активность», когда власти начнут снимать ограничения, введенные из-за коронавируса.

Ткачева уверена, что врачи долго будут видеть «хвост» того, что россияне не могли выходить из дома из-за самоизоляции.

Ранее столичные власти разрешили «прогулки по графику» с 1 июня. В Петербурге ограничения для людей возрастом старше 65 лет сохраняются в полном объеме — официально они не должны выходить на улицу.

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Комментарии (6)

LiChaBaTa
Типа лучше гулять без глаза на свободе, чем здоровым пожизненно. Логика больных.
yaprotiv
основной электорат подтягивают к избирательным участкам. За неделю до референдума должны еще пенсию на 20 руб повысить.
Al20
Сердечники и астматики, которых очень много среди пожилых, в маске на улице умрут гораздо быстрее, чем без маски дома.
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