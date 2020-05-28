«Лучше гулять с маской, чем без маски сидеть дома». Минздрав призвал пожилых россиян «восстанавливать активность» после снятия коронавирусных ограничений

Главный гериатр Минздрава заявила, что пожилым гражданам РФ не стоит забывать о физической активности.



«Без повязки гулять лучше, но риск заразиться для пожилых — реальный, поэтому эта мера сохраняется. Избежать контакта при выходе на улицу достаточно сложно. <...> Но лучше гулять с маской, чем без маски сидеть дома», — цитирует 28 мая заявление Ольги Ткачевой «Интерфакс».



По ее словам, важно постепенно «восстанавливать активность», когда власти начнут снимать ограничения, введенные из-за коронавируса.

