«Карусель» закрывает четвертый магазин за месяц. Петербуржцы закупаются напоследок — у гипермаркета на Ленинском выстроилась очередь
X5 Retail Group 1 июня закроет на реконструкцию гипермаркет «Карусель» по адресу: Ленинский проспект, 100. «Последним днём работы магазина станет 31 мая», — рассказали 28 мая в пресс-службе компании.
На его месте будет открыт супермаркет «Перекрёсток» большого формата. Другие семь гипермаркетов «Карусель» в Петербурге продолжают свою работу.
Посетители «Карусели» на Ленинском, судя по всему, решили закупиться напоследок. Как сообщают в группе «ДТП и ЧП» «ВКонтакте», 28 мая перед входом в магазин выстроилась огромная очередь. По словам очевидцев, сразу при открытии магазина запускают ровно 100 человек. Дальше — по мере выхода посетителей. Судя по фотографиям, в очереди соблюдают социальную дистанцию.
В начале мая «Карусель» уже закрыла три гипермаркета по адресам: Руставели, 43, лит. А, Коломяжский проспект, 17, к. 1, и Карбышева, 9, лит. А. Два из них также должны превратиться в «Перекрестки».
Сокращение сети Х5 объясняет «трансформацией бизнеса». Так, ранее компания заявила, что к началу 2021 года она превратит 34 магазина в регионах России (8 арендованных и 26 собственных) в супермаркеты «Перекрёсток», а 20 гипермаркетов, работающих на арендованных площадях, закроют к 2022 году.