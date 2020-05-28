X5 Retail Group 1 июня закроет на реконструкцию гипермаркет «Карусель» по адресу: Ленинский проспект, 100. «Последним днём работы магазина станет 31 мая», — рассказали 28 мая в пресс-службе компании.



На его месте будет открыт супермаркет «Перекрёсток» большого формата. Другие семь гипермаркетов «Карусель» в Петербурге продолжают свою работу.



Посетители «Карусели» на Ленинском, судя по всему, решили закупиться напоследок. Как сообщают в группе «ДТП и ЧП» «ВКонтакте», 28 мая перед входом в магазин выстроилась огромная очередь. По словам очевидцев, сразу при открытии магазина запускают ровно 100 человек. Дальше — по мере выхода посетителей. Судя по фотографиям, в очереди соблюдают социальную дистанцию.

