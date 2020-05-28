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28.05.2020 13:28
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«Карусель» закрывает четвертый магазин за месяц. Петербуржцы закупаются напоследок — у гипермаркета на Ленинском выстроилась очередь

X5 Retail Group 1 июня закроет на реконструкцию гипермаркет «Карусель» по адресу: Ленинский проспект, 100. «Последним днём работы магазина станет 31 мая», — рассказали 28 мая в пресс-службе компании.

На его месте будет открыт супермаркет «Перекрёсток» большого формата. Другие семь гипермаркетов «Карусель» в Петербурге продолжают свою работу.

Посетители «Карусели» на Ленинском, судя по всему, решили закупиться напоследок. Как сообщают в группе «ДТП и ЧП» «ВКонтакте», 28 мая перед входом в магазин выстроилась огромная очередь. По словам очевидцев, сразу при открытии магазина запускают ровно 100 человек. Дальше — по мере выхода посетителей. Судя по фотографиям, в очереди соблюдают социальную дистанцию.

В начале мая «Карусель» уже закрыла три гипермаркета по адресам: Руставели, 43, лит. А, Коломяжский проспект, 17, к. 1, и Карбышева, 9, лит. А. Два из них также должны превратиться в «Перекрестки».

Сокращение сети Х5 объясняет «трансформацией бизнеса». Так, ранее компания заявила, что к началу 2021 года она превратит 34 магазина в регионах России (8 арендованных и 26 собственных) в супермаркеты «Перекрёсток», а 20 гипермаркетов, работающих на арендованных площадях, закроют к 2022 году.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

AP-SPb
Хорошая такая "трансформация" - в Перекрестках цены примерно на 20% выше, чем в Каруселях. При этом выкладка похуже, персонал похамоватее. Если все "трансформируют" будет печальненько.
Михаил Петров-Водкин
Вчера со скидкой 30% там было пусто - ни народа, ни выбора товаров, а ценники на оставшееся заряжены по самое никуда. Вообще ничего не стали покупать. А сегодня объявлены 50% и на вход верёвка за пемолюксом, который лежит в телегах счастливчиков.
kobr
Анонс просто был: "В связи с закрытием магазина скидка на всю водку 50%")))
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