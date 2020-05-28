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28.05.2020 13:14
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Экс-футболист «Зенита» Анюков возвращается в Петербург. Он станет тренером

Защитник футбольного клуба «Крылья Советов» Александр Анюков покинул самарскую команду. Как сообщили в пресс-службе «Крыльев», соглашение с 37-летним игроком истекает 31 мая и стороны приняли решение не продлевать контракт.

Анюков возвращается в Санкт-Петербург и намерен сосредоточиться на тренерской деятельности.

Александр Анюков родился 28 сентября 1982 года в Куйбышеве (ныне — Самара). Воспитанник местных «Крыльев Советов» дебютировал в чемпионате страны в 2000 году, перешел в «Зенит» в 2005-м.

В составе петербуржцев защитник провел 417 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал 30 голевых передач. Александр Анюков — единственный футболист, ставший пятикратным чемпионом России в составе «Зенита». Вместе с сине-бело-голубыми защитник завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА, стал двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.

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