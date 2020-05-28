В Приамурье заразившаяся коронавирусом врач приняла около ста пациентов
Около ста пациентов приняла врач-педиатр из Тындинской районной больницы в Приамурье до того, как получила положительный тест на коронавирус. Об этом 28 мая рассказала мэр города Марина Михайлова.
«Сейчас врач-педиатр из Тындинской районной больницы проходит амбулаторное лечение, коронавирус у нее подтвердился. До этого она вела прием и ходила на дом, в результате около 100 контактных. Я предложила лечебным учреждениям до получения результатов анализов не пускать врачей к людям (пациентам), найти им какую-нибудь бумажную работу», — рассказала Михайлова РИА Новости.
Также мэр Тынды рассказала, что город занимает второе место по области по числу зараженных коронавирусом, но при этом не имеет своей лаборатории для тестирования.
«У нас поезд в Благовещенск раз в двое суток ходит, и анализы мы получаем в лучшем случае на третий день с момента забора (материала у человека)», — пояснила Михайлова.
Всего в Приамурье выявлено 414 случаев коронавируса, больше всего в областном центре (Благовещенске) — 172 человека, в Тынде — 48.