В Приамурье заразившаяся коронавирусом врач приняла около ста пациентов

Около ста пациентов приняла врач-педиатр из Тындинской районной больницы в Приамурье до того, как получила положительный тест на коронавирус. Об этом 28 мая рассказала мэр города Марина Михайлова.



«Сейчас врач-педиатр из Тындинской районной больницы проходит амбулаторное лечение, коронавирус у нее подтвердился. До этого она вела прием и ходила на дом, в результате около 100 контактных. Я предложила лечебным учреждениям до получения результатов анализов не пускать врачей к людям (пациентам), найти им какую-нибудь бумажную работу», — рассказала Михайлова РИА Новости.

