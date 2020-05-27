Минкульт предлагает открыть парки Петергофа, Царского Села и Павловска, не дожидаясь середины лета

«С такой просьбой к нам обратились руководители ряда всемирно известных музеев: Петергофа, Царского Села, Павловска, Музеев Московского Кремля, Кижей, Архангельского и Музея Победы. Все они обладают значительными парковыми пространствами. Мы будем просить Роспотребнадзор разрешить открыть часть парков федеральных музеев, парковых зон, открытых пространств, не дожидаясь середины июля», — заявила Любимова.

Предполагается, что гулять там можно будет при условии соблюдения социальной дистанции и контроле посетителей на входе. Также предлагается вход в парки оплачивать онлайн, чтобы уменьшить контакты на кассах.

В Минкульте уверены, что такое послабление даст гражданам возможность снять психологическое напряжение, накопившееся в период самоизоляции.