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27.05.2020 14:51
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Минкульт предлагает открыть парки Петергофа, Царского Села и Павловска, не дожидаясь середины лета

Министр культуры РФ Ольга Любимова предложит Роспотребнадзору ускорить открытие доступа посетителей в музейные парки, сообщает 27 мая пресс-служба Минкульта.

«С такой просьбой к нам обратились руководители ряда всемирно известных музеев: Петергофа, Царского Села, Павловска, Музеев Московского Кремля, Кижей, Архангельского и Музея Победы. Все они обладают значительными парковыми пространствами. Мы будем просить Роспотребнадзор разрешить открыть часть парков федеральных музеев, парковых зон, открытых пространств, не дожидаясь середины июля», — заявила Любимова.

Предполагается, что гулять там можно будет при условии соблюдения социальной дистанции и контроле посетителей на входе. Также предлагается вход в парки оплачивать онлайн, чтобы уменьшить контакты на кассах.

В Минкульте уверены, что такое послабление даст гражданам возможность снять психологическое напряжение, накопившееся в период самоизоляции.

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Комментарии (3)

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260778831
Походу деньги кончились, а Москва кажет кукиш.

Это хорошо. Чем больше будет давление на Рос не потреб - тем лучше.
spb7771250
Да, конечно! Конечно же! Ещё не забыть опять везти китайцев толпами. Это же большие деньги, парки хти. Ну и парад! Парад обязательно! Тоже деньги. А индивидуальные занятия спортом на площадке - ни в коем случае не разрешать, население должно сидеть...
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