«Виновником всего была я». Памфилова от имени ЦИК пообещала извиниться перед бывшим замглавы ИКМО «Озеро Долгое»

Разобраться в ситуации с тем, как фамилия Мамина появилась в списке лиц, дискредитировавших себя на прошлых выборах, поручили члену ЦИК от «Справедливой России» Николаю Левичеву. Он рассказал, что информацию комиссия получила от уполномоченного по правам человека в Петербурге Александра Шишлова.

Центризбирком направит официальный ответ бывшему замглавы муниципального избиркома «Озера Долгого» Петербурга Имилю Мамину, которого Элла Памфилова ошибочно привела в пример как члена ИКМО, дискредитировавшего себя на прошлых выборах. Об этом глава ЦИК сообщила в ходе заседания 27 мая.

Между тем Мамин сложил с себя полномочия замглавы ИКМО еще за 2,5 месяца до выборов, в июне 2019 года, в связи с участием в них в качестве кандидата. Мамин после скандального пересчета голосов опустился с проходного 2-го места на непроходное 7-е. Он также принимал участие в круглосуточном дежурстве у ИКМО после выборов, о чем подробно писала «Фонтанка».

Мамин, который в апреле был назначен членом ТИК № 33, заявил о намерении обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства, если Памфилова не принесет извинения.

В защиту выступил член ИКМО с правом совещательного голоса Игорь Клопков, который также направил обращение в ЦИК. Он был непосредственным участником событий в «Озере Долгом» и сообщил комиссии: заявление, что Мамин запятнал себя на прошлых выборах, — «откровенная дезинформация». Его обращение зачитал Левичев.

«Считаю необходимым... принести от имени Центральной избирательной комиссии извинения Имилю Алиевичу Мамину за упоминание его имени в негативном контексте при обсуждении деятельности избирательной комиссии Санкт-Петербурга 20 мая», — сказал Левичев.