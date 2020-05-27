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27.05.2020 14:28
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«Виновником всего была я». Памфилова от имени ЦИК пообещала извиниться перед бывшим замглавы ИКМО «Озеро Долгое»

Центризбирком направит официальный ответ бывшему замглавы муниципального избиркома «Озера Долгого» Петербурга Имилю Мамину, которого Элла Памфилова ошибочно привела в пример как члена ИКМО, дискредитировавшего себя на прошлых выборах. Об этом глава ЦИК сообщила в ходе заседания 27 мая.

Разобраться в ситуации с тем, как фамилия Мамина появилась в списке лиц, дискредитировавших себя на прошлых выборах, поручили члену ЦИК от «Справедливой России» Николаю Левичеву. Он рассказал, что информацию комиссия получила от уполномоченного по правам человека в Петербурге Александра Шишлова.

Между тем Мамин сложил с себя полномочия замглавы ИКМО еще за 2,5 месяца до выборов, в июне 2019 года, в связи с участием в них в качестве кандидата. Мамин после скандального пересчета голосов опустился с проходного 2-го места на непроходное 7-е. Он также принимал участие в круглосуточном дежурстве у ИКМО после выборов, о чем подробно писала «Фонтанка».

Мамин, который в апреле был назначен членом ТИК № 33, заявил о намерении обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства, если Памфилова не принесет извинения.

В защиту выступил член ИКМО с правом совещательного голоса Игорь Клопков, который также направил обращение в ЦИК. Он был непосредственным участником событий в «Озере Долгом» и сообщил комиссии: заявление, что Мамин запятнал себя на прошлых выборах, — «откровенная дезинформация». Его обращение зачитал Левичев.

«Считаю необходимым... принести от имени Центральной избирательной комиссии извинения Имилю Алиевичу Мамину за упоминание его имени в негативном контексте при обсуждении деятельности избирательной комиссии Санкт-Петербурга 20 мая», — сказал Левичев.

«Моих коллег и меня отличает то, что мы умеем признавать свои ошибки... Коллеги, спасибо большое за эту консолидированную позицию, потому что виновником всего была я. Мы направим письменный ответ Имилю Мамину», — заявила Памфилова по итогам доклада коллеги.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

SanNik
Толку то от этих извинений?
Это фарс надо было видеть - ЦИрК эпичный.
Прошло голосование - кандидаты ЕдРо с треском проиграли выборы - о чем был составлен итоговый протокол.
Но в ТИКе "тайно попросили" пересчитать голоса.
И по "результатам пересчета" (которого разумеется не было) результаты стали диаметрально противоположные - ЕдРо выиграло выборы.
После чего к ИКМО пришли члены комиссии и попросили пересчитать бюллетени в их присутствии.
Оказалось, что председатель ИКМО тупо подделала протокол, даже не касаясь бюллетеней - и пересчет грозил уголовным дело председателю.
Ключи "потерялись", приехала полиция-импотенты, которые не смогли за 5 дней найти ключи от дверей.
Товарищи зачем то сидели сторожили бюллетени.
А потом мусор в погонах взял мешок с бюллетенями и вынес его - и хрен что ему сделаешь - он же при исполнении.
Вот так ЕдРо выиграло выборы - ЦИрК согласовал результаты - голоса жителей отправились в урну - ЕдРо к власти над жителями.
ФАРС
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