Не проверили сведения. Главе ЦИК Элле Памфиловой грозит иск о защите чести от «героя» ее выступления
Бывший замглавы избиркома муниципального образования Петербурга «Озеро Долгое» Имиль Мамин, которого глава ЦИК Элла Памфилова привела в пример, как человека, дискредитировавшего себя на выборах, намерен обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства. Об этом он 21 мая рассказал «Фонтанке».
В судебную плоскость вопрос перейдет в случае, если глава ЦИК не скорректирует свою позицию, или не принесет извинения, пояснил он.
Накануне в ходе заседания Центризбиркома Памфилова раскритиковала формирование новых территориальных комиссий в Петербурге. По ее мнению, в их состав попали люди, которые «дискредитировали себя на прошлых выборах». В качестве примера она назвала члена ТИК №33 Имиля Мамина.
Как пояснил Мамин, заявление о сложении с себя полномочий замглавы ИКМО «Озеро Долгое» он написал еще в июне 2019 года, тогда как выборы прошли в сентябре. Мамин в них участвовал в качестве кандидата в депутаты от «Справедливой России». По его словам, после пересчета голосов он опустился с проходного 2-го места на непроходное 7-е.
«Озеро Долгое» получило всероссийскую известность сразу после ночи выборов. Оппозиционные кандидаты круглосуточно дежурили у входа в помещение, чтобы предотвратить возможные фальсификации, об этой истории подробно писала «Фонтанка». В том числе, вахту там нес и Мамин.
«Мое мнение: вся эта история говорит о низком уровне квалификации сотрудников, работающих в избирательной системе. Вероятно, что Эллу Александровну плохо подготовили ее помощники перед выступлением. Или недостоверные сведения передал ответственный за эту территорию ТИК в Петербурге, а помощники не проверили сведения. К сожалению, подобные неподготовленные выступления ставят под сомнение выверенную работу Эллы Александровны по чистке кадров в избирательной системе», - прокомментировал Мамин.
Отметим, что к Памфиловой обратилась и глава петербургских «справедливороссов» Марина Шишкина. Она попросила главу ЦИК опровергнуть ошибочные сведения, принести извинения и уточнить список лиц, которые дискредитировали себя на прошлых выборах, но все равно попали в состав новых избиркомов.