Не проверили сведения. Главе ЦИК Элле Памфиловой грозит иск о защите чести от «героя» ее выступления

Бывший замглавы избиркома муниципального образования Петербурга «Озеро Долгое» Имиль Мамин, которого глава ЦИК Элла Памфилова привела в пример, как человека, дискредитировавшего себя на выборах, намерен обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства. Об этом он 21 мая рассказал «Фонтанке».



В судебную плоскость вопрос перейдет в случае, если глава ЦИК не скорректирует свою позицию, или не принесет извинения, пояснил он.

Накануне в ходе заседания Центризбиркома Памфилова раскритиковала формирование новых территориальных комиссий в Петербурге. По ее мнению, в их состав попали люди, которые «дискредитировали себя на прошлых выборах». В качестве примера она назвала члена ТИК №33 Имиля Мамина.