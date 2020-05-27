Прием документы в вузы в этом году начнется с 20 июня

Глава Министерства науки и высшего образования назвал даты, когда абитуриенты смогут подать документы для обучения в российских вузах.
«Мы решили так же, как и в прошлом году, предоставить возможность всем абитуриентам начиная с 20 июня подавать заявления в вузы о поступлении на соответствующие направления или специальности, то есть особенностью этого года будет, что до сдачи ЕГЭ можно уже подать заявление. Начиная, еще раз повторяюсь, с 20 июня до 17 августа», - цитирует 27 мая заявление Валерия Фалькова сайт «Стопкоронавирус.рф».
Ранее он заверил, что учебные заведения в этом году смогут провести приёмную кампанию «в приемлемые сроки».
В Минпросвещения анонсировали, что 29 и 30 июня проведут пробные ЕГЭ, а с 3 июля по всей стране начнётся официальная сдача экзаменов.