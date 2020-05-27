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27.05.2020 10:07
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Прием документы в вузы в этом году начнется с 20 июня

Глава Министерства науки и высшего образования назвал даты, когда абитуриенты смогут подать документы для обучения в российских вузах.

«Мы решили так же, как и в прошлом году, предоставить возможность всем абитуриентам начиная с 20 июня подавать заявления в вузы о поступлении на соответствующие направления или специальности, то есть особенностью этого года будет, что до сдачи ЕГЭ можно уже подать заявление. Начиная, еще раз повторяюсь, с 20 июня до 17 августа», - цитирует 27 мая заявление Валерия Фалькова сайт «Стопкоронавирус.рф».

Ранее он заверил, что учебные заведения в этом году смогут провести приёмную кампанию «в приемлемые сроки».

В Минпросвещения анонсировали, что 29 и 30 июня проведут пробные ЕГЭ, а с 3 июля по всей стране начнётся официальная сдача экзаменов.

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Комментарии (1)

DEMOMON
"Прием документы"
Может всё-таки приём документов?
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