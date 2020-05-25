Минобрнауки: Даты ЕГЭ позволят провести вузам приёмную кампанию «в приемлемые сроки»

Расписание сдачи Единого государственного экзамена, с 3 по 20 июля даст возможность вузам провести приемную кампанию в приемлемые сроки. Об этом 25 мая заявил министр образования и науки России Валерий Фальков.

«Вузам хотелось бы принимать абитуриентов на основе Единого государственного экзамена. То расписание, которое озвучено, позволяет нам в приемлемые сроки принять (абитуриентов - ред.)», - сказал он в эфире канала «Россия 24».

Ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий особенно отметил необходимость провести зачисление в две волны, как и раньше, чтобы выполнить план. Также он сказал, что в МГУ будет своё дополнительное вступительное испытание для абитуриентов