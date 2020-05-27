В Приморье отец троих детей рассказал, почему жил в лесу в период эпидемии

Житель приморского поселка Кавалерово, которого вместе с детьми нашли в палатке в лесу, рассказал 27 мая РИА Новости, что пошел туда в поход, который в том числе предусматривал самоизоляцию, и что сейчас он борется за возвращение ребят в семью. «Основная причина – дети просили пойти в лес, переночевать там, пожить. Мы собрались, взяли с собой все необходимое и отошли недалеко от поселка – метров 300. То есть основная причина выхода в лес – поход. Но заодно и соблюдался режим самоизоляции, так как вдали от общественных мест исчезает возможность заражения. Но в большей степени это был просто поход», - рассказал агентству мужчина.

По его словам, он с детьми периодически возвращался домой. Отец и три его малолетних ребенка пропали в Приморье, их нашли в лесу. Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что глава семейства решил «переждать в лесу сложившуюся эпидемическую ситуацию». Представитель администрации Кавалеровского района сообщил, что дети изъяты из семьи, они находятся в отделении детской поликлиники. Детский омбудсмен региона Ольга Романова сообщала, что органы опеки готовят иск об ограничении в родительских правах отца, но, если он выполнит требования о состоянии своего жилья, семья может воссоединиться. По ее словам, и дети, и их отец характеризуются хорошо. Полиция составила на мужчину административный протокол. На профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних семья не состояла. О пропаже детей изначально заявила директор школы, где они учатся. По словам отца, он не подумал, что нужно предупредить учителей о походе. «Это моя недоработка во всей этой истории, сам сожалею… Просто не подумал», - отметил он.

