Маски и перчатки для пассажиров, обед — в каюте. Минтранс рассказал об ограничениях на водном транспорте

Минтранс России опубликовал 26 мая разработанные совместно с Роспотребнадзором рекомендации по соблюдению безопасности на морском и внутреннем водном транспорте во время снятия коронавирусных ограничений.

Как и в самолётах, ослабление мер на грузовых судах, паромах и теплоходах будет проходить в три этапа.

Роспотребнадзор в режиме действующих ограничений требует ежедневный температурный контроль всех людей на борту, дистанцию в полтора метра и регулярную дезинфекцию. Все члены экипажа и сотрудники порта должны использовать маски и перчатки. В рабочих помещениях советуют по возможности использовать бактерицидные лампы и иметь отдельную каюту, чтобы при необходимости поместить туда заболевшего.