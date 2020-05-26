Маски и перчатки для пассажиров, обед — в каюте. Минтранс рассказал об ограничениях на водном транспорте
Минтранс России опубликовал 26 мая разработанные совместно с Роспотребнадзором рекомендации по соблюдению безопасности на морском и внутреннем водном транспорте во время снятия коронавирусных ограничений.
Как и в самолётах, ослабление мер на грузовых судах, паромах и теплоходах будет проходить в три этапа.
Роспотребнадзор в режиме действующих ограничений требует ежедневный температурный контроль всех людей на борту, дистанцию в полтора метра и регулярную дезинфекцию. Все члены экипажа и сотрудники порта должны использовать маски и перчатки. В рабочих помещениях советуют по возможности использовать бактерицидные лампы и иметь отдельную каюту, чтобы при необходимости поместить туда заболевшего.
На пассажирских судах пассажир должен предоставить информацию о состоянии здоровья и результат проверки температуры тела (конкретизирует требуемые данные компания). В случае отказа на борт или даже в терминал могут не пустить. Пассажиров перевозчик должен обеспечить масками и перчатками.
«Численность принимаемых пассажиров уменьшается пропорционально имеющимся площадям и требуемым безопасным дистанциям. Минимальное расстояние в 1,5 метра между пассажирами должно поддерживаться на протяжении всего рейса, если это допускается конструктивными особенностями судна», — говорится в рекомендациях.
На рейсах до 4 часов питание не предусматривается, если время в пути больше — еду подают в каюту.
В режиме снятия ограничений разрешат торговлю на борту судов и в пассажирских терминалах с оплатой банковскими картами. Питание организуют с социальной дистанцией и только в одноразовой посуде.
В режиме профилактических мер суда переходят на штатную работу, но сохраняются меры по личной гигиене экипажей, работников порта и пассажиров. Разрешается работа кафе, баров и ресторанов, но используемую посуду нужно замачивать в специальном растворе, рекомендованном Роспотребнадзором. Термометрия остаётся только на входе на судно или в терминал.