«Много сотрудников заболели». Главный врач станции скорой помощи заявил о проблемах c комплектованием бригад в Петербурге

Главный врач городской станции скорой медицинской помощи Петербурга Алексей Бойков рассказал о сложностях работы в условиях пандемии коронавируса, который вызвал проблемы с кадрами.



«На сегодняшний день на городской станции скорой помощи достаточно много сотрудников заболели. Есть определенные проблемы с комплектованием бригад. Мы стараемся удерживать 174 бригады, которые работают на городской станции скорой помощи», — заявил он 26 мая в эфире канала «Санкт-Петербург».

«Фонтанка» 8 мая рассказывала, что заболел каждый третий работник подстанции скорой помощи, которая ежедневно принимает и распределяет тысячи обращений со всего Петербурга. В коридоре вешают некрологи. В Смольном грозились отправить в очаг десятки студентов медколледжей.