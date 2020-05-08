И «03» подождет: как заразилась Центральная подстанция скорой помощи в Петербурге

Заболел каждый третий работник подстанции скорой помощи, которая ежедневно принимает и распределяет тысячи обращений со всего Петербурга. В коридоре вешают некрологи. В Смольном пригрозили отправить в очаг десятки студентов медколледжей.

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру«/Архив

«У нас 80 человек на больничном из 240, четверо умерших. Людей забирают в стационары прямо со смены. Из-за сократившегося числа сотрудников нагрузка на оставшихся увеличилась в разы, и время ожидания ответа диспетчера по телефону 03 теперь несколько минут, а не секунд», — рассказала «Фонтанке» фельдшер Ирина (фамилию она попросила не публиковать). Она переслала в редакцию обращение коллег. Публикуем его без сокращений.

«Все началось с того, что 21 апреля стало известно, что заболел председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. Комздрав находится в одном здании с нашей подстанцией. В тот же день мы узнали, что у врача Центральной подстанции Антонины Рынды, нашей коллеги, — COVID-19. И она уже на ИВЛ. После этого у нас провели обработку хлорсодержащими дезрастворами, взяли мазки на коронавирус у сотрудников из носоглотки. И все. Никакого карантина. Начали проводить термометрию. Но бесконтактным термометром, который у многих пришедших с улицы показывает температуру тела 35,2.



Спустя несколько дней симптомы начали появляться и у других — кашель, одышка, высокая температура. 24 апреля Рында умерла. А 27 апреля заболел и был госпитализирован Владимир Манькович, старший врач Центральной подстанции. 4 мая скончался Манькович. Умерли еще два сотрудника Центральной подстанции — санитарка и фельдшер.

Мы стали интересоваться судьбой мазков, которые у нас брали. Выяснилось, что они все пропали! Нас попросили сдать их повторно в первых числах мая, но результаты до сих пор неизвестны.

Уже 80 сотрудников ЦС находились на больничном, часть на лечении в стационарах. При этом повторно никаких противоэпидемических мероприятий у нас не проводилось. Сотрудникам выдали лишь тонкие однослойные маски — и это в сформировавшемся очаге заражения! — и отправили работать дальше. Но нам нужны респираторы класса FFP2 или N95, экраны-щитки для защиты глаз. И они есть, мы знаем, что их привезли волонтеры, но они стоят в коробке у заведующей.

Мы всегда работали 24 часа. Из-за сократившегося числа сотрудников нагрузка на оставшихся увеличилась в разы. Каждому приходится работать за двоих-троих. Раньше мы дежурили сутки через трое. Теперь официально переводят на сутки через двое. А на самом деле это выглядит так: ты отработал смену, поспал и опять выходишь в ночь. Даже с учётом этого приходится брать на себя функции заболевшего коллеги. Увеличивается время ожидания по телефону 03. Если раньше это были секунды, то теперь минуты три. Кроме того, наша работа требует концентрации, и такой режим может сказаться на её качестве.



Объявлено, что администрация ГССМП будет замещать умерших и заболевших сотрудников ЦС сотрудниками выездных бригад, студентами. Но надолго ли их хватит? С 15 апреля с рабочих мест госпитализировали около 20 сотрудников и гораздо больше из дома, после смены.

Мы, сотрудники Городской станции скорой медицинской помощи Санкт-Петербурга, призываем к ответу главного врача ГССМП, штатного эпидемиолога ГССМП, других лиц, ответственных за сложившуюся ситуацию: почему не был введен карантин при первых выявленных случаях COVID-19, почему сотрудники продолжают работать без средств защиты, подвергая свою жизнь опасности? А также просим органы Роспотребнадзора и прокуратуры провести проверку по вышеизложенным фактам».

В комитете по здравоохранению «Фонтанке» подтвердили, что на Центральной подстанции СПб ГБУЗ ГССМП около 30% работников в настоящее время находятся на лечении в амбулаторных и стационарных учреждениях здравоохранения города.

«Нагрузка на оставшихся сотрудников увеличилась, но время ожидания дозвона на номере 03/103 не изменилось. Замещать заболевших уже завтра придут студенты медицинских колледжей — более 40 человек», — заверили там.

