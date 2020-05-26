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26.05.2020 23:37
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Шумахер купил себе «Ниву», чтобы возить вино

Ральф Шумахер, младший брат Михаэля Шумахера, тоже бывший пилотом «Формулы-1», приобрел внедорожник Lada 4x4, известный как «Нива».

Как сообщает 26 мая Autonews, 44-летний гонщик собирается использовать машину для поездок в свой загородный коттедж и для перевозки вина. Для этого к трёхдверной «Ниве» уже куплен специальный прицеп — фотографию Шумахер выложил в Instagram. «Теперь водители «Нивы» в России по праву могут считать себя шумахерами», — шутят подписчики гонщика в комментариях. И одобряют покупку: «Дружище, знаешь толк в тачках», «Тачка — огонь! Поздравляю!».

Такие фургоны для перевозки вина Шумахер выпускает под собственным брендом Schumacher Wines, а сами напитки предлагает попробовать в своём ресторане в Германии.

В России Lada 4x4 оснащается 1,7-литровым 83-сильным бензиновым мотором, работающим в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач, полным приводом, раздаточной коробкой и блокировкой межосевого дифференциала. Машины выпускаются в трёхдверной и пятидверной версиях.

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Комментарии (2)

Агроном аэродрома
Ни о чём новость... Вот когда патриарх Гундяев сменит пульман на ниву, вот тогда можно и телетайпировать на все центральные теле-радио-каналы..
Nafanka
Этот вариант модификации, вроде, шёл как "Рысь"...
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