Смольный рассказал о почти двух миллиардах кредитов под 0 %, выданных на зарплаты сотрудникам

Петербургские банки с 19 апреля по 25 мая выдали кредитов под 0 % на выплату зарплаты сотрудникам на более чем 1,71 млрд рублей, сообщает 26 мая пресс-служба Смольного.



По данным мониторинга банковского сектора, составленного комитетом по экономической политике и стратегическому планированию, Сбербанк выдал 615 кредитов на 940 млн рублей, Банк ВТБ — 229 кредитов на 747,7 млн рублей, Промсвязьбанк — 41 кредит на 29,5 млн рублей.



Напомним, правительство и Центробанк запустили выдачу зарплатных кредитов для малого и микробизнеса. Компании могут до 1 октября взять кредит на срок до 12 месяцев. Первые полгода ставка составит по нему 0 %, а в последующие месяцы — 4 %.

