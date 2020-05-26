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26.05.2020 14:30
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Смольный рассказал о почти двух миллиардах кредитов под 0 %, выданных на зарплаты сотрудникам

Петербургские банки с 19 апреля по 25 мая выдали кредитов под 0 % на выплату зарплаты сотрудникам на более чем 1,71 млрд рублей, сообщает 26 мая пресс-служба Смольного.

По данным мониторинга банковского сектора, составленного комитетом по экономической политике и стратегическому планированию, Сбербанк выдал 615 кредитов на 940 млн рублей, Банк ВТБ — 229 кредитов на 747,7 млн рублей, Промсвязьбанк — 41 кредит на 29,5 млн рублей.

Напомним, правительство и Центробанк запустили выдачу зарплатных кредитов для малого и микробизнеса. Компании могут до 1 октября взять кредит на срок до 12 месяцев. Первые полгода ставка составит по нему 0 %, а в последующие месяцы — 4 %.

Ранее петербургская предпринимательница показала пакет документов на зарплатный кредит от банка. В длинный список вошли 33 позиции. В Сбербанке его опровергли и заявили, что все гораздо проще.

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Комментарии (3)

Петр Петров
До реального сектора что то дошло?
258155751
Сотрудникам банков или Смольного?
Kot Piter
Не о "двух миллиардах кредитов", а о "кредитах на два миллиарда рублей"!
Вы, всё-таки, наймите одного учителя русского, для сотрудников. Я готов даже скинуться на него, что бы не читать такой ерунды. =)
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