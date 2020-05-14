«Сбербанк» предварительно одобрил зарплатный кредит петербургской предпринимательнице. Собирать для этого большой пакет из 33 документов оказалось не нужно. Достаточно маленького - из восьми.

Займ в один клик. «Фонтанка» узнала, чего хотят банки от просителей «кредита на зарплаты»

автор фото Александр Казаков/Коммерсантъ

«Сбербанк» опроверг информацию о длинных списках документов для получения льготных кредитов под 0% для сохранения сотрудников. Накануне совладелица петербургского завода кондитерских изделий и сети кофеен «Север-Метрополь» Елена Шевченко опубликовала в Facebook якобы список требований «Сбербанка» для предоставления зарплатного кредита. Длинный перечень из 33 позиций, удививший ее подписчиков, оказался неправильным. На самом деле оформить льготный займ гораздо проще.

В контактном центре для корпоративных клиентов «Сбербанка» сообщили, что юрлицам при подаче заявления на льготный кредит должно собрать следующие документы:



лицензия (в случае наличия);

трудовой договор с гендиректором;

решение о назначении гендиректора;

паспорт гендиректора;

решения/протоколы об одобрении крупных сделок и (или) сделок, в которых имеется заинтересованность для ЮЛ в соответствии с действующим законодательством;

сведения о застрахованных лицах, представляемые в ПФР на последнюю отчетную дату (по форме СЗВ-М);

согласия на передачу персональных данных, информации в ВЭБ в соответствии со схемой HP-37 от 13.04.20;

подготовленную и подписанную уполномоченными лицами бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019.

Для индивидуальных предпринимателей этот список еще короче.

Сумма кредита рассчитывается из 1 МРОТ на каждого сотрудника. Банки используют в расчетах не региональный (для Петербурга - 19 000 рублей), а федеральный МРОТ, составляющий 12,1 тыс. рублей. Чтобы понять, на сколько может рассчитывать владелец бизнеса, эту сумму надо умножить на коэффициент страховых взносов (1,3), количество сотрудников и 6 месяцев.

По данным СПАРК, в ООО «Север-Метрополь» работают 455 человек. По расчетам редакции, компания могла бы получить в кредит 43 млн рублей. «Фонтанка» обратилась к представителю предпринимательницы за комментариями, но ответа на главные вопросы, к примеру, откуда она взяла распространенный ею перечень, и в чем конкретно заключается ее проблема в получении льготного кредита, так и не получила.



«Ситуация сдвинулась с мертвой точки благодаря огласке», - единственное что передала Елена Шевченко через представителя. В банке сообщили, что связались с ней, и объяснили, что она может получить займ по упрощенной процедуре. «Мы рассчитываем, что до конца дня клиент получит одобрение по своей заявке», - сказали в кредитной организации.

«С первых дней запуска программы «Сбербанк» неоднократно сообщал, что для зарплатных клиентов банка данный кредит является предодобренным. Этим клиентам достаточно только нажать специальную кнопку в нашем интернет-банкинге, и деньги поступают на счет», - сообщили в пресс-службе. Для компаний, которые не являются клиентами банка, процедура удлиняется, потому что на проверку нужно больше времени, но для них ввели специальную упрощенную технологию получения кредита», - рассказали в банке.

С начала действия программы петербургские предприниматели направили в «Сбербанк» 1439 заявок, уточнили в пресс-службе кредитной организации. 662 из них уже одобрены, заключены договоры на более чем 700 млн рублей. Если ориентироваться на формулу, выходит, что минимальными зарплатами на ближайшие полгода обеспечено 7,4 тысяч петербуржцев.



В целом по России «Сбербанк» получил заявления на выдачу кредитов на 42 млрд рублей, из них одобрены уже на 21,2 млрд. Ежедневный прирост выдачи составляет около 3,5-4 млрд рублей, отметили в пресс-службе.

Представителям микро- и малого бизнеса кредиты под 0% выдаются с 8 апреля. Программу беспроцентных кредитов на поддержку занятости курирует Минэкономразвития (МЭР). Настолько буквально, что глава ведомства Максим Решетников лично звонил в крупнейшие банки под видом предпринимателя и пытался взять кредит. Правда, тогда у него ничего не вышло, и он потребовал исправить ситуацию.

По данным на 14 мая, МЭР получило 52 заявки от банков на подключение к программе, а соответствующие соглашения уже заключены с 40 банками. Из них 31 банк, присоединившийся к программе, уже выдал заемщикам 27 млрд рублей по 10 809 кредитным договорам. Судя по всему, львиная доля суммы - приходится на «Сбербанк» - 78,5%.

Банк «Санкт-Петербург» присоединился к программе три дня назад и за это время получил около 30 заявок на сумму чуть более 50 млн рублей, сообщили в пресс-службе кредитной организации. Обращения находятся на рассмотрении, первые выдачи денег ожидаются на следующей неделе.



В «Альфа-банке» сообщили, что информацию о зарплатных кредитах не комментируют. В банке ВТБ рассказали, что для получения кредита нужно подать упрощенный пакет документов. Он включает заявку, учредительные документы, официальную бухгалтерскую отчетность, штатное расписание и отчет по форме «Сведения о застрахованных лицах». В Петербурге в настоящее время ВТБ одобрил уже более 270 заявок на 1,5 млрд рублей.

Напомним, что по поручению президента РФ Владимира Путина с 1 июня начнется выдача кредитов на поддержку занятости под 2%. Принять участие в программе смогут организации с общей численностью до 7 млн сотрудников. Сумма кредита будет рассчитываться из 1 МРОТ на сотрудника. Предприятие в течение трех месяцев после 1 декабря должно решить, будет ли оно обращаться за списанием займа или погашать его самостоятельно. Если на 1 марта 2021 году компании удастся сохранить не менее 90% сотрудников на рабочих местах, его кредит полностью списывается за счет государства. Если сохранится не менее 80% персонала - спишется половина суммы.



Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

