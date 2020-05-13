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13.05.2020 23:04
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Петербургская предпринимательница показала пакет документов на зарплатный кредит от банка. В длинный список вошли 33 позиции

Совладелица петербургского завода кондитерских изделий и сети кофеен “Север-Мерополь” Елена Шевченко показала список документов, который банк запросил у ее фирмы для предоставления зарплатного кредита под 0% в “Сбербанке”. Перечень она опубликовала 13 мая в Facebook.

В списке, представленном Шевченко, содержится 33 позиции от анкеты проекта до копий всех страниц паспортов физических лиц. Зарплатный кредит выдается из расчета 1 МРОТ на сотрудника.

Для сравнения предпринимательница рассказала, какую финансовую помощь получил ее друг, имеющий небольшой бизнес в Германии. “Он похвастался, что получил субсидию, не требующую никакой отчетности - 15 тыс. евро на счёт фирмы. Написал одно электронное письмо в соответствующую инстанцию, деньги пришли на следующий день, - написала Шевченко. - Наш же “Сбербанк” уже месяц мучает нас списком необходимых документов из 32 пунктов (в которых мы, конечно, сделаем не одну ошибку)”.

Напомним, правительство и Центробанк запустили выдачу зарплатных кредитов для малого и микробизнеса, позже льготные займы пообещали сделать доступными для средних и крупных предприятий. Компании могут до 1 октября взять кредит на срок до 12 месяцев. Первые полгода ставка составит по нему 0 %, а последующие месяцы — 4 %.

По данным Центробанка, российские банки уже одобрили 20 тысяч заявлений предпринимателей на кредиты под 0% на сумму 46 млрд рублей.

Фото: страница Елены Шевченко в Facebook
Фото: страница Елены Шевченко в Facebook

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Комментарии (18)

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Залез на фейсбук: Север просит деньги?
Шевченко?
Барсуков?
Кумарин?
Policeman
Германия-свободная страна, Россия -оккупированная. Что не понятно хозяйке Метрополя, которая из-за границы не вылазит ?! Что за наивняк?!
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