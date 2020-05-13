Совладелица петербургского завода кондитерских изделий и сети кофеен “Север-Мерополь” Елена Шевченко показала список документов, который банк запросил у ее фирмы для предоставления зарплатного кредита под 0% в “Сбербанке”. Перечень она опубликовала 13 мая в Facebook.



В списке, представленном Шевченко, содержится 33 позиции от анкеты проекта до копий всех страниц паспортов физических лиц. Зарплатный кредит выдается из расчета 1 МРОТ на сотрудника.



Для сравнения предпринимательница рассказала, какую финансовую помощь получил ее друг, имеющий небольшой бизнес в Германии. “Он похвастался, что получил субсидию, не требующую никакой отчетности - 15 тыс. евро на счёт фирмы. Написал одно электронное письмо в соответствующую инстанцию, деньги пришли на следующий день, - написала Шевченко. - Наш же “Сбербанк” уже месяц мучает нас списком необходимых документов из 32 пунктов (в которых мы, конечно, сделаем не одну ошибку)”.

