Центризбирком закупит 1,8 млн одноразовых масок

Центризбирком закупит 1,8 млн защитных одноразовых медицинских масок. Максимально комиссия готова потратить на эти целы 1,3 млн рублей. Это следует из информации, опубликованной на сайте госзакупок 25 мая.



Маски должны быть не менее чем трехслойные, с круглыми ушными резинками и носовым фиксатором в упаковках по 50 штук. Таких упаковок Центризбиркому требуется 36 тысяч.

Срок поставки товара — не позднее восьми рабочих дней с даты заключения контракта. Электронный аукцион на определение поставщика назначен на 2 июня.