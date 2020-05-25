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25.05.2020 19:58
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Центризбирком закупит 1,8 млн одноразовых масок

Центризбирком закупит 1,8 млн защитных одноразовых медицинских масок. Максимально комиссия готова потратить на эти целы 1,3 млн рублей. Это следует из информации, опубликованной на сайте госзакупок 25 мая.

Маски должны быть не менее чем трехслойные, с круглыми ушными резинками и носовым фиксатором в упаковках по 50 штук. Таких упаковок Центризбиркому требуется 36 тысяч.

Срок поставки товара — не позднее восьми рабочих дней с даты заключения контракта. Электронный аукцион на определение поставщика назначен на 2 июня.

Редакция «Фонтанки» направила комиссии запрос, для кого будет закуплено такое количество масок.

Напомним, что на прошлой неделе ЦИК разрешил тратить средства на подготовку к всероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию. В конце апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники писал, что плебисцит может пройти 24 июня или 8 июля. Чтобы успеть провести голосование по первому варианту, президент Владимир Путин должен был бы до окончания 25 мая назначить дату, но в этот день глава государства только распорядился, чтобы дата назначалась отдельным указом.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

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А потом будут писать:вброс бюллетеней был осуществлен членом избирательной комиссии;определить личность не представляется возможным,т.к.лицо скрывала маска.
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Им машину времени выдали?
Или все таки в метро наценка на эти маски.. Сколько то там %?
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