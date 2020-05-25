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25.05.2020 11:11
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Туктамышева: Я бы поиграла с футболистами «Зенита». Я туда-сюда, хоп, мячик уже у меня!

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о своем желании сыграть в футбол с игроками петербургского «Зенита». В прямом эфире инстаграма 23-летняя спортсменка заявила, что умеет неплохо отбирать мяч.

«Я бы с удовольствием поиграла в футбол с футболистами «Зенита». Мне так интересно! Мы сами играем в футбол иногда — на разминке, на даче, на сборах. И Женя Плющенко обожал футбол, постоянно в него играл. У меня очень хорошо получается отбирать мяч — я мелкая, и я туда-сюда, хоп, мячик уже у меня! И мне очень интересно сыграть с профессиональными футболистами, чтобы они посмотрели. Это я думаю, что у меня хорошо получается, или у меня все ужасно, и я там себе возомнила», — рассказала Туктамышева.

Ранее фигуристка заявила о планах включить четверной прыжок в свою программу в следующем сезоне.

Елизавета Туктамышева — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призер чемпионата Европы 2013 года. Серебряный призер командного чемпионата мира 2015 года и бронзовый призер 2019 года. Победительница финала Гран-при сезона 2014/2015 годов и бронзовый призер 2018/2019 годов. Чемпионка России 2013 года.

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Комментарии (12)

Cashmare
больше йаду, комментеры, больше, успешные люди, добившиеся всего
efela
На Фонтанке у кого-то на фоне самоизоляции появилось параноидальная любовь к фигурному катанию? Откуда весь этот поток сознания "дом-2 на льду"? Или это такой незамысловатый, в меру умственных способностей коммерческий PR?
Vasilis
Никто не хочет Лизу замуж, вот беда то))))
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