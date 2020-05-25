Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о своем желании сыграть в футбол с игроками петербургского «Зенита». В прямом эфире инстаграма 23-летняя спортсменка заявила, что умеет неплохо отбирать мяч.



«Я бы с удовольствием поиграла в футбол с футболистами «Зенита». Мне так интересно! Мы сами играем в футбол иногда — на разминке, на даче, на сборах. И Женя Плющенко обожал футбол, постоянно в него играл. У меня очень хорошо получается отбирать мяч — я мелкая, и я туда-сюда, хоп, мячик уже у меня! И мне очень интересно сыграть с профессиональными футболистами, чтобы они посмотрели. Это я думаю, что у меня хорошо получается, или у меня все ужасно, и я там себе возомнила», — рассказала Туктамышева.

