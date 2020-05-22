Туктамышева: Планирую четверной тулуп в программе нового сезона

Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева в прямом эфире инстаграма Олимпийского комитета России (ОКР) 22 мая рассказала о спортивных планах на следующий сезон.
«Планирую включить четверной (тулуп — прим. ред.) в программу, в контенте он есть. Но не знаю, сколько еще мы не будем кататься. Сходу после паузы вставить его будет сложно. Произвольную программу мы поставили онлайн в зале вместе с Юрием Смекаловым, чего-то непоправимого в отсутствии льда не было. Он профессионал, я тоже неглупый человек. Поставили, примерно понимая, сколько секунд мне нужно на какой элемент. Единственная сложность — потом подстроить конек», - рассказала Туткамышева.
Напомним, что в ноябре 2019 года Туктамышева впервые показала чистое исполнение четверного тулупа на тренировке. До того дня четверными прыжками в России владели только воспитанницы московского тренера Этери Тутберидзе — Александра Трусова и Анна Щербакова.
Елизавета Туктамышева — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призер чемпионата Европы 2013 года. Серебряный призер командного чемпионата мира 2015 года и бронзовый призер 2019 года. Победительница финала Гран-при сезона 2014/2015 годов и бронзовый призер 2018/2019 годов. Чемпионка России 2013 года.