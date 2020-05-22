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22.05.2020 22:27
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Туктамышева: Планирую четверной тулуп в программе нового сезона

Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева в прямом эфире инстаграма Олимпийского комитета России (ОКР) 22 мая рассказала о спортивных планах на следующий сезон.

«Планирую включить четверной (тулуп — прим. ред.) в программу, в контенте он есть. Но не знаю, сколько еще мы не будем кататься. Сходу после паузы вставить его будет сложно. Произвольную программу мы поставили онлайн в зале вместе с Юрием Смекаловым, чего-то непоправимого в отсутствии льда не было. Он профессионал, я тоже неглупый человек. Поставили, примерно понимая, сколько секунд мне нужно на какой элемент. Единственная сложность — потом подстроить конек», - рассказала Туткамышева.

Напомним, что в ноябре 2019 года Туктамышева впервые показала чистое исполнение четверного тулупа на тренировке. До того дня четверными прыжками в России владели только воспитанницы московского тренера Этери Тутберидзе — Александра Трусова и Анна Щербакова.

Елизавета Туктамышева — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призер чемпионата Европы 2013 года. Серебряный призер командного чемпионата мира 2015 года и бронзовый призер 2019 года. Победительница финала Гран-при сезона 2014/2015 годов и бронзовый призер 2018/2019 годов. Чемпионка России 2013 года.

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Комментарии (2)

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Nationalverrater_2
Плевать всем на твой хоть десятикратный тулуп и на вас на всех - возомнившие о себе попрыгунчики, пинатели мячика круглого куска резины по льду и прочие. Обществу реально нужны врачи, учителя,работники , а не клоуны
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