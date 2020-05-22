Туктамышева: Планирую четверной тулуп в программе нового сезона

Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева в прямом эфире инстаграма Олимпийского комитета России (ОКР) 22 мая рассказала о спортивных планах на следующий сезон.



«Планирую включить четверной (тулуп — прим. ред.) в программу, в контенте он есть. Но не знаю, сколько еще мы не будем кататься. Сходу после паузы вставить его будет сложно. Произвольную программу мы поставили онлайн в зале вместе с Юрием Смекаловым, чего-то непоправимого в отсутствии льда не было. Он профессионал, я тоже неглупый человек. Поставили, примерно понимая, сколько секунд мне нужно на какой элемент. Единственная сложность — потом подстроить конек», - рассказала Туткамышева.

