Ким Чен Ын, впервые за несколько недель показавшийся на публике, заговорил о сдерживании ядерных угроз
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые за три недели появился на публике после того, как его предыдущий период отсутствия вызвал спекуляции по всему миру о его здоровье. Глава КНДР провёл заседание Центральной военной комиссии партии, сообщает 24 мая Reuters со ссылкой на государственные СМИ Северной Кореи.
На фоне затянувшихся переговоров о денуклеаризации с Соединенными Штатами на встрече обсуждались меры по укреплению вооруженных сил Северной Кореи и «надежному сдерживанию постоянных больших или малых военных угроз со стороны враждебных сил», передаёт государственное информационное агентство KCNA.
На встрече обсуждались «усиление сдерживания ядерной войны в стране и приведение стратегических вооруженных сил в состояние повышенной готовности», принятие «решительных мер для значительного повышения огневой мощи артиллерийских орудий», говорится в сообщении.
За последние два месяца Ким Чен Ын крайне редко попадал в объектив камер, Пхеньян усилил меры против пандемии COVID-19. Власти страны утверждают, что в КНДР нет подтвержденных случаев нового коронавируса, но разведывательное агентство Южной Кореи не может исключить наличие вспышки заболевания у своего северного соседа.
Переговоры под руководством США, направленные на ликвидацию северокорейских ядерных и ракетных программ, с конца прошлого года продвинулись незначительно, особенно после начала мировой борьбы с пандемией коронавируса.