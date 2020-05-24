Ким Чен Ын, впервые за несколько недель показавшийся на публике, заговорил о сдерживании ядерных угроз

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые за три недели появился на публике после того, как его предыдущий период отсутствия вызвал спекуляции по всему миру о его здоровье. Глава КНДР провёл заседание Центральной военной комиссии партии, сообщает 24 мая Reuters со ссылкой на государственные СМИ Северной Кореи.

На фоне затянувшихся переговоров о денуклеаризации с Соединенными Штатами на встрече обсуждались меры по укреплению вооруженных сил Северной Кореи и «надежному сдерживанию постоянных больших или малых военных угроз со стороны враждебных сил», передаёт государственное информационное агентство KCNA.

