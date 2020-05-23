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23.05.2020 19:50
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Премьер Испании предложил туристам планировать свой летний отдых уже сейчас. Границы откроются в июле

Испания откроет границы для иностранных туристов с июля. Об этом 23 мая объявил премьер страны Педро Санчес.

«Насколько вам известно, Испания принимает более 80 млн туристов в год. И поэтому я объявляю, что с июля Испания будет вновь открыта для иностранного туризма», — сказал он на пресс-конференции, пишет El Paris.

Санчес посоветовал туристам, которые желают посетить Испанию этим летом, уже сейчас начать планировать свои поездки.

«Мы гарантируем, что туристы не будут подвергаться никаким рискам. Испания ждет вас в июле», — заверил премьер.

На пресс-конференции также было анонсировано возобновление сезона Ла Лиги. Чемпионат по футболу вернётся 8 июня.

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Комментарии (5)

OldObyvatel
Вот зараза, планировал в августе проехать по маршруту Рим-Милан-Париж-Барселона... Похоже, пролетел, а не проехал.
Где там Билл Гейтс со своей вакциной?
Дайте две!
ppky0323
Есть еще одно не менее важное мероприятие.....000
260567431
Они-то откроют, а вот нас, пока все Крым не посетим, не выпустят, похоже.
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