Премьер Испании предложил туристам планировать свой летний отдых уже сейчас. Границы откроются в июле

Испания откроет границы для иностранных туристов с июля. Об этом 23 мая объявил премьер страны Педро Санчес.



«Насколько вам известно, Испания принимает более 80 млн туристов в год. И поэтому я объявляю, что с июля Испания будет вновь открыта для иностранного туризма», — сказал он на пресс-конференции, пишет El Paris.



Санчес посоветовал туристам, которые желают посетить Испанию этим летом, уже сейчас начать планировать свои поездки.



«Мы гарантируем, что туристы не будут подвергаться никаким рискам. Испания ждет вас в июле», — заверил премьер.

