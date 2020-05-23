Чемпионат Испании по футболу вернется 8 июня

Правительство Испании разрешило продолжить сезон в Ла Лиге с 8 июня. Как пишет Marca 23 мая, такое решение государство приняло из-за послабления мер борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

«Перед нами открываются новые горизонты. Настало время вернуться к многим повседневным делам. Среди них — национальные чемпионаты по футболу, которые вернутся уже 8 июня», — заявил председатель правительства Испании Педро Санчес.

Напомним, что сезон в Ла Лиге был приостановлен в середине марта. На тот момент турнирную таблицу возглавляла «Барселона» с 58 очками в 27 матчах. На два очка отставал «Реал», третье место занимала «Севилья» (47 очков).