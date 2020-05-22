У бывшего «зенитовца» Погребняка обнаружили коронавирус

ФК «Урал» сообщил, что у нападающего Павла Погребняка выявлен COVID-2019.
«По результатам общекомандного тестирования на COVID-19, было выявлено наличие коронавирусной инфекции в организме нападающего «Урала» Павла Погребняка. Его тест, который был повторно исследован в региональном подразделении Роспотребнадзора, дал положительный результат», — сообщается http://fc-ural.ru/novosti/glavnaya-komanda/pavel-pogrebnyak-sdal-polozhitelnyj-test-na-covid-19 22 мая на сайте уральского клуба.
Заболевание у форварда протекает в легкой форме. При этом тесты у других игроков не показали наличие COVID-2019.
Павел Погребняк выступал за «Зенит» в 2007–2009 годах, с которыми стал чемпионом России 2007 года, обладателем Суперкубка России-2008, победителем Кубка УЕФА 2007–2008 годов и Суперкубка УЕФА 2008 года.