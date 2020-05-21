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21.05.2020 21:48
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РФС назвал запасную дату продолжения чемпионата РПЛ. Роспотребнадзор согласовывает новый регламент проведения матчей

Российский футбольный союз разработал запасной план продолжения чемпионата РПЛ на случай, если ограничения, связанные с эпидемией коронавируса, будут продлены. Об этом 21 мая сообщает РБК со ссылкой на заявление генерального секретаря РФС по развитию Максима Митрофанова.

Ожидается, что основные ограничения на проведение тренировок будут сняты 1 июня. Тогда чемпионат, как и было запланировано ранее, продолжится 21 июня. Если ограничения будут продлены, запасной датой определено 28 июня, поскольку для подготовки к возобновлению первенства необходимо не менее 21 дня. Также были названы возможные даты начала нового сезона — это 2 августа (если текущий турнир продолжится 21 июня) или 5 августа (если продолжится 28 июня).

На следующей неделе Роспотребнадзор должен согласовать регламент проведения оставшихся матчей РПЛ в условиях пандемии. При этом ведомство будет отталкиваться от того, как региональные власти будут снимать ограничения, уточняет ТАСС.

«Предусмотрено, что на стадион прибывает санитарный врач — представитель Роспотребнадзора. Он следит за тем, как проводится дезинфекция раздевалок и так далее. Протокол тестирования направляется в РПЛ. Клубы сами должны определить, справится ли медицинская служба с нагрузкой, мы единого решения не навязываем», - добавил Митрофанов.

Ранее стало известно о первых случаях заражения коронавирусом в РПЛ. Положительные тесты сдали футболисты «Рубина», «Динамо» и «Локомотива».

Напомним, чемпионат РПЛ был приостановлен в середине марта после 22-го тура. «Зенит» лидирует с девятиочковым отрывом от второго места, на котором находится «Локомотив». Третью строчку занимает «Краснодар».

Первым европейским чемпионатом по футболу, который был возобновлен после приостановки из-за эпидемии коронавируса, стала немецкая Бундеслига. На прошлой неделе были сыграны первые матчи.

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Комментарии (1)

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