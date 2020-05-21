РФС назвал запасную дату продолжения чемпионата РПЛ. Роспотребнадзор согласовывает новый регламент проведения матчей

Ожидается, что основные ограничения на проведение тренировок будут сняты 1 июня. Тогда чемпионат, как и было запланировано ранее, продолжится 21 июня. Если ограничения будут продлены, запасной датой определено 28 июня, поскольку для подготовки к возобновлению первенства необходимо не менее 21 дня. Также были названы возможные даты начала нового сезона — это 2 августа (если текущий турнир продолжится 21 июня) или 5 августа (если продолжится 28 июня).

Российский футбольный союз разработал запасной план продолжения чемпионата РПЛ на случай, если ограничения, связанные с эпидемией коронавируса, будут продлены. Об этом 21 мая сообщает РБК со ссылкой на заявление генерального секретаря РФС по развитию Максима Митрофанова.

На следующей неделе Роспотребнадзор должен согласовать регламент проведения оставшихся матчей РПЛ в условиях пандемии. При этом ведомство будет отталкиваться от того, как региональные власти будут снимать ограничения, уточняет ТАСС.



«Предусмотрено, что на стадион прибывает санитарный врач — представитель Роспотребнадзора. Он следит за тем, как проводится дезинфекция раздевалок и так далее. Протокол тестирования направляется в РПЛ. Клубы сами должны определить, справится ли медицинская служба с нагрузкой, мы единого решения не навязываем», - добавил Митрофанов.



Ранее стало известно о первых случаях заражения коронавирусом в РПЛ. Положительные тесты сдали футболисты «Рубина», «Динамо» и «Локомотива».



Напомним, чемпионат РПЛ был приостановлен в середине марта после 22-го тура. «Зенит» лидирует с девятиочковым отрывом от второго места, на котором находится «Локомотив». Третью строчку занимает «Краснодар».



Первым европейским чемпионатом по футболу, который был возобновлен после приостановки из-за эпидемии коронавируса, стала немецкая Бундеслига. На прошлой неделе были сыграны первые матчи.

