РФС назвал запасную дату продолжения чемпионата РПЛ. Роспотребнадзор согласовывает новый регламент проведения матчей
Российский футбольный союз разработал запасной план продолжения чемпионата РПЛ на случай, если ограничения, связанные с эпидемией коронавируса, будут продлены. Об этом 21 мая сообщает РБК со ссылкой на заявление генерального секретаря РФС по развитию Максима Митрофанова.
Ожидается, что основные ограничения на проведение тренировок будут сняты 1 июня. Тогда чемпионат, как и было запланировано ранее, продолжится 21 июня. Если ограничения будут продлены, запасной датой определено 28 июня, поскольку для подготовки к возобновлению первенства необходимо не менее 21 дня. Также были названы возможные даты начала нового сезона — это 2 августа (если текущий турнир продолжится 21 июня) или 5 августа (если продолжится 28 июня).
На следующей неделе Роспотребнадзор должен согласовать регламент проведения оставшихся матчей РПЛ в условиях пандемии. При этом ведомство будет отталкиваться от того, как региональные власти будут снимать ограничения, уточняет ТАСС.
«Предусмотрено, что на стадион прибывает санитарный врач — представитель Роспотребнадзора. Он следит за тем, как проводится дезинфекция раздевалок и так далее. Протокол тестирования направляется в РПЛ. Клубы сами должны определить, справится ли медицинская служба с нагрузкой, мы единого решения не навязываем», - добавил Митрофанов.
Ранее стало известно о первых случаях заражения коронавирусом в РПЛ. Положительные тесты сдали футболисты «Рубина», «Динамо» и «Локомотива».
Напомним, чемпионат РПЛ был приостановлен в середине марта после 22-го тура. «Зенит» лидирует с девятиочковым отрывом от второго места, на котором находится «Локомотив». Третью строчку занимает «Краснодар».
Первым европейским чемпионатом по футболу, который был возобновлен после приостановки из-за эпидемии коронавируса, стала немецкая Бундеслига. На прошлой неделе были сыграны первые матчи.