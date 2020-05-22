Испорченное вандалами граффити с портретом Сергея Бодрова в роли культового героя 90-х Данилы Багрова из фильма «Брат» снова радует его поклонников на площади Александра Невского в Петербурге. О том, что изображение восстановлено, «Фонтанке» 22 мая рассказал один из участников объединения Hoodgraff Артем Бурж.



«Это произошло сегодня, заняло не более 40 минут. Мы были заняты другими проектами, но как только появилось свободное время, сразу подъехали и восстановили», — рассказал уличный художник и поделился фотографией обновленного рисунка.