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22.05.2020 22:38
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Печать

В Петербурге после «обнуления» восстановили граффити с портретом Сергея Бодрова

Испорченное вандалами граффити с портретом Сергея Бодрова в роли культового героя 90-х Данилы Багрова из фильма «Брат» снова радует его поклонников на площади Александра Невского в Петербурге. О том, что изображение восстановлено, «Фонтанке» 22 мая рассказал один из участников объединения Hoodgraff Артем Бурж.

«Это произошло сегодня, заняло не более 40 минут. Мы были заняты другими проектами, но как только появилось свободное время, сразу подъехали и восстановили», — рассказал уличный художник и поделился фотографией обновленного рисунка.

Фото: Объединение Hoodgraff

Первое граффити с Сергеем Бодровым на площади Александра Невского появилось в 2014 году. Тогда авторы портрета приурочили его создание к 12-летию трагической гибели актера и его съемочной группы во время схода ледника в Кармадонском ущелье. Рисунок пытались испортить, но на его защиту встали петербуржцы. Художники Hoodgraff обновили граффити в прошлом году, сделав это в прямом эфире.

Фото: Объединение Hoodgraff
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

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Надеюсь, в этот раз Дилшоты и прочие Мунарбеки не смогут закрасить картину.
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