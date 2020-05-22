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22.05.2020 19:49
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Жена и трое детей бывшего зенитовца Погребняка заболели после того, как у него нашли коронавирус

Супруга экс-футболиста «Зенита» Павла Погребняка, у которого диагностировали коронавирус, рассказала, что заболела вся его семья — и она, и трое детей.

«Муж поехал в Екатеринбург на сборы! Никаких симптомов. Ничего беды не предвещало! По прилету сдали анализы! Паша — ковид-положительный. Шок. Ночью поднялась температура до 38, приехали врачи отвезли на кт, диагноз: двухстороняя пневмония», — написала 22 мая Мария Погребняк в своём Instagram (авторская орфография и пунктуация здесь и далее сохранены. — Прим. ред.).

После этого она решила сдать с детьми анализы. Результаты, по её словам, оказались плохими — «кровь инфекционная». У старшего ребенка — пневмония. У среднего — температура 38,5. У младшего — температура 37,3, рвота, слабость, пневмонии нет. У неё самой заболевание проходит в бессимптомной форме.

«Мы выходили на улицу, но ни с кем не контактировали. Где мы подцепили — не известно. Были на даче, но тоже — с паркинга на своей машине в масках — и обратно так же... В общем, мысли путаются пока. Но это вот то, что на данный момент могу рассказать. Дети болеют. Пневмония развивается очень быстро. Обоняние может и не пропасть!» — рассказала девушка.

Павел Погребняк выступал за «Зенит» в 2007–2009 годах, с командой стал чемпионом России 2007 года, обладателем Суперкубка России-2008, победителем Кубка УЕФА 2007–2008 годов и Суперкубка УЕФА 2008 года. Сейчас он выступает за екатеринбургский «Урал».

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Комментарии (2)

Nedopens
Фонтанка, новости надо читать и редактировать перед тем, как опубликовать. "Дети болеют. Пневмония развивается очень быстро. Обоняние может и не пропасть!» — рассказала девушка.
Девушка? С двумя детьми? Неужели непорочное зачатие?
Coulthard
Ну так наверное за последние недели две муж не только в Ебург на сборы ездил.
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