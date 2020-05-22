«Муж поехал в Екатеринбург на сборы! Никаких симптомов. Ничего беды не предвещало! По прилету сдали анализы! Паша — ковид-положительный. Шок. Ночью поднялась температура до 38, приехали врачи отвезли на кт, диагноз: двухстороняя пневмония», — написала 22 мая Мария Погребняк в своём Instagram (авторская орфография и пунктуация здесь и далее сохранены. — Прим. ред.) .

Супруга экс-футболиста «Зенита» Павла Погребняка, у которого диагностировали коронавирус , рассказала, что заболела вся его семья — и она, и трое детей.

После этого она решила сдать с детьми анализы. Результаты, по её словам, оказались плохими — «кровь инфекционная». У старшего ребенка — пневмония. У среднего — температура 38,5. У младшего — температура 37,3, рвота, слабость, пневмонии нет. У неё самой заболевание проходит в бессимптомной форме.



«Мы выходили на улицу, но ни с кем не контактировали. Где мы подцепили — не известно. Были на даче, но тоже — с паркинга на своей машине в масках — и обратно так же... В общем, мысли путаются пока. Но это вот то, что на данный момент могу рассказать. Дети болеют. Пневмония развивается очень быстро. Обоняние может и не пропасть!» — рассказала девушка.

Павел Погребняк выступал за «Зенит» в 2007–2009 годах, с командой стал чемпионом России 2007 года, обладателем Суперкубка России-2008, победителем Кубка УЕФА 2007–2008 годов и Суперкубка УЕФА 2008 года. Сейчас он выступает за екатеринбургский «Урал».