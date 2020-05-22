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22.05.2020 16:00
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Академик РАН: Большинство регионов России придут к третьей фазе снятия ограничений к началу июня

Многие субъекты России смогут приступить к снятию ограничений в первой декаде июня. Своим прогнозом в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным 22 мая поделился директор НИПЧИ «Микроб» академик РАН Владимир Кутырев.

«На сегодняшний день с достаточной долей уверенности, исходя из анализа тех трендов, которые мы наблюдали, можно сказать, что к началу июня — первой декаде июля большинство субъектов РФ должны достичь третьей фазы, то есть будут готовы выходить на восстановление всей инфраструктуры и экономики», — заявил Кутырев.

При этом он подчеркнул, что россиянам и вирусу придётся привыкать друг к другу.

«С инфекцией нам придётся жить, и жизнь эта будет иметь свои особенности. Главное, что россияне поймут свою ответственность за жизнь других», — сказал академик РАН.

За событиями пандемии в Петербурге, России и мире читайте в трансляции «Фонтанки».

В России с начала пандемии зафиксировали 326 448 заболевших коронавирусом. Число летальных исходов — 3249. Владимир Путин заявил, что «ситуация с коронавирусом стабилизируется».

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Комментарии (2)

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Павел Михайлов
т.е. пришли к тому, что говорил Лукашенко.
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