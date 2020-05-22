Академик РАН: Большинство регионов России придут к третьей фазе снятия ограничений к началу июня

«На сегодняшний день с достаточной долей уверенности, исходя из анализа тех трендов, которые мы наблюдали, можно сказать, что к началу июня — первой декаде июля большинство субъектов РФ должны достичь третьей фазы, то есть будут готовы выходить на восстановление всей инфраструктуры и экономики», — заявил Кутырев.

Многие субъекты России смогут приступить к снятию ограничений в первой декаде июня. Своим прогнозом в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным 22 мая поделился директор НИПЧИ «Микроб» академик РАН Владимир Кутырев.

При этом он подчеркнул, что россиянам и вирусу придётся привыкать друг к другу.

«С инфекцией нам придётся жить, и жизнь эта будет иметь свои особенности. Главное, что россияне поймут свою ответственность за жизнь других», — сказал академик РАН.



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